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桃園行人通行環境再升級 人本友善168計畫啟動

中央社／ 桃園25日電

桃園市政府交通局繼去年推動人本友善135計畫，今年升級為人本友善168計畫，包含100處行穿線改善、60處標線型人行道設置及改善及80處截角綠鋪規劃，全力改善行人通行環境。

近日彰化縣發生姊弟穿越路口時遭車輛撞擊憾事，交通局今天發布新聞稿表示，桃園市長張善政上任後成立跨局處「交通會報」，通盤檢視交通環境並提出改善計畫。去年推出人本友善135計畫，透過行穿線退縮、人車動線分流及路型調整等交通工程手段，提高行人穿越馬路安全性。

交通局長張新福指出，市府早在去年就全面檢視類似彰化縣肇事路口行人用路安全，於路口增設庇護島並將行穿線改採2段式Z字型行穿線，消除轉彎車受Ａ柱死角影響，提供車輛路口稍作停等行人通行空間，並增設號誌燈進行人車分流管制，提高行人穿越安全並持續檢視改善。

張新福說，去年推動「人本友善135」計畫各項目完成數量皆逾預訂目標，今年度升級為「人本友善168」計畫，包含100處行穿線改善（含行穿線退縮、行人庇護島、彩鋪行穿線）、60處標線型人行道設置及改善（含設置及延伸、實體分隔設施建置），以及80處截角綠鋪規劃。

張新福表示，市府將於學校周邊、公家機關、醫療院所及行人聚集較多場所，增設行人專用或早開時相，預計年底可達成累積100處行人專用時相及600處行人早開時相規劃，期盼藉由簡單的交通工程保障路口行人穿越安全，減少人車爭道風險。

人行道 行人

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