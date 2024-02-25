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行人地獄再現 桃市交通局升級「人本友善計畫」拚改善
桃園市交通局去年推出「人本友善135」計畫，完成100處行穿線退縮、30條標線型人行道、50處行人早開時相等交通工程改善項目，今年續推「人本友善168」計畫，預計完成100處行穿線改善、60處標線型人行道設置、並規畫80處截角綠鋪，盼全力改善行人通行環境。
彰化3姐弟日前穿越路口遭撞，社會再度關注行人地獄議題。桃園市交通局長張新福今天表示，市長張善政上任後，通過成立跨局處交通會報，通盤檢視桃園交通環境並提出改善計畫，去年也透過行穿線退縮、人車動線的分流及路型調整等交通工程手段，保障行人穿越馬路的安全。
張新福表示，以近期彰化縣肇事路口類似路型為例，市府去年即全面檢視類似路口，改善領航南路一段與高鐵南路二段斜交路口，於路口增設庇護島，並將行穿線改採兩段式Z字型行穿線，消除轉彎車受Ａ柱死角影響，並增設號誌燈進行人車分流管制；類似路口如桃園區大興西路三段與國際路二段口，交通局也將全面檢視及改善。
張新福說，去年推動「人本友善135」計畫，至年底各項目完成數量皆已逾預訂目標，今年度將持續辦理並升級為「人本友善168」計畫，包含100處行穿線改善（含行穿線退縮、行人庇護島、彩鋪行穿線）、設置60處標線型人行道設置、80處截角綠鋪。
另於學校周邊、公家機關、醫療院所及行人聚集較多場所，也會增設行人專用或早開時相，預計年底可達成累積100處行人專用時相及600處行人早開時相規畫，盼藉由簡單的交通工程手段，保障路口行人穿越安全，減少人車爭道風險。
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