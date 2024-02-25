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三代茶農不棄茶園改良製茶技術 東方美人茶菁機採奪獎

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區傳承三代茶農謝祥祺（左）、謝祥鑫（中）、謝祥文（右）3兄弟榮獲全國茶菁機採技術競賽亞軍表揚。記者曾增勳／攝影
平鎮區傳承三代茶農謝祥祺（左）、謝祥鑫（中）、謝祥文（右）3兄弟榮獲全國茶菁機採技術競賽亞軍表揚。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮區農會今天上午提前舉辦今年農民節慶祝活動，由市長張善政贈匾額表揚去年榮獲桃園市東方美人茶技術競賽冠軍黃金琴及全國茶菁機採技術競賽亞軍謝祥祺、謝祥鑫、謝祥文3兄弟，肯定桃園農友對農業的努力，尤其黃金琴及謝祥祺3兄弟都是傳承父祖三代種茶和製茶技術，分別創下優異成績。

年逾7旬的黃金琴在去年桃園市東方美人茶技術競賽，以優異的東方美人茶技術奪下冠軍， 黃金琴表示，他從小在茶園長大，關西農校畢業後就跟隨父親種茶，他家茶園已傳承三代，他種茶迄今超過40年，也在信義鄉栽種高山茶，長期以來他透過參加農會茶葉競賽和觀摩交流，到茶改場學習，也擔任食農教育講師，吸引經驗、修正自己的做茶技術，日光萎凋發酵非常重要，長累積製茶技術和經驗，希望繼續傳承種茶知識和製茶投術。

謝祥祺、謝祥鑫、謝祥文3兄弟在去年全國茶菁機採技術競賽拿下亞軍，謝祥祺表示，他3兄弟從小跟隨父親種茶，茶園傳承父祖三代種茶製茶，他們從父親身上學會製茶執著，為不讓茶園荒廢，3兄弟合作將以前手工採茶，受人力短缺影響，機器採茶快、省人力，在3人同心合作一起精進機採技術，首次參賽就得獎很高興，他們會繼續朝冠軍邁進。

平鎮區傳承三代茶農黃金琴（見圖）榮獲桃園市東方美人茶技術競賽冠軍表揚。記者曾增勳／攝影
平鎮區傳承三代茶農黃金琴（見圖）榮獲桃園市東方美人茶技術競賽冠軍表揚。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）贈匾表揚獲全國茶菁機採技術競賽亞軍謝祥祺（左二）、謝祥鑫（左三）、謝祥文（右三）3兄弟。
桃園市長張善政（左四）贈匾表揚獲全國茶菁機採技術競賽亞軍謝祥祺（左二）、謝祥鑫（左三）、謝祥文（右三）3兄弟。
桃園市長張善政（後排左四）贈匾額表揚獲桃園市東方美人茶技術競賽冠軍黃金琴（右四）優異表現。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排左四）贈匾額表揚獲桃園市東方美人茶技術競賽冠軍黃金琴（右四）優異表現。記者曾增勳／攝影

兄弟 桃園 農會

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