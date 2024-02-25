桃園神農水餃及客家包子發表上市 嚴選食材售價親民
桃園市平鎮區農會導入市政府農業局智慧化生產轉型補助，利用在地農產品食材，最新開發「神農水餃」及「客家包子」嚴選農產品，今天上午由市長張善政主持2項新品上市發表會，平鎮區農會表示，2 新開發農產品使用在地生產農產品原料，讓消費者吃到新鮮好吃的客家美食。
平鎮區農會趁今年農民前舉辦新開發「神農水餃」及「客家包子」嚴選農產品新品上市發表會，張善政率農業局長陳冠義和民代多人發表見證和品嘗，其中「神農水餃」使用平鎮蔬菜產銷班沛芳農場的日本西葉白菜有機蔬菜和平鎮在地飼養的黑豬肉食材製作，分20粒、40粒裝售價110元、199元；「客家包子」則是使用客家在地生產芥菜製成的酸菜、梅干菜食材製作，4粒裝售價140元，由該農會供銷。
供應神農水餃原料、曾獲全國十大神農獎農友吳成富表示，神農水餃菜材料為日本黑葉白菜有機蔬菜，他喜歡種菜，大學畢業就返鄉投入有機蔬菜，至今栽種有機蔬菜已24年，他從日本引進的黑葉白菜有機蔬菜，口感清脆、口味鮮甜，搭配在地豬當食材，製成神農水餃，可提供消費者吃到新鮮、好吃的水餃美味。
市府農業局長陳冠義表示，該局積極推動桃園朝智慧農業發展，培育青年農民生力軍，更全力支持農友朝智慧化生產轉型，多元製作優質、安全的農特產品，平鎮區農會發表神農水餃、客家包子，該局鼓勵智慧生產轉型，新農產品開發補助25萬元，原有農產品更新包裝新產品補助15萬元，市府也會協助智慧行銷通路，打出在地農產品特色，增加農會財源。
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