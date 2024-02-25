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白沙屯媽祖進香報名超出預期 背心發完調降收費

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2024往北港進香活動，截至昨晚已突破13萬5000人報名，廟方表示，人數超過預期，進香背心已發完，後續報名費將調降新台幣200元。

拱天宮總幹事陳春發今天接受中央社記者電訪表示，媽祖鑾轎將於3月18日凌晨出發，廟方2月16日起開放報名，由於全國信眾熱情踴躍參加，報名人數超出預期，截至昨天晚間已經超過13.5萬人報名，打破去年11萬餘人紀錄。

陳春發說，近年報名人數屢創新高，今年準備約13萬5000份進香裝備，報名徒步進香者繳交新台幣700元報名費、完成報名程序，可領得臂章、背心、帽子及毛巾等物品，未料昨晚已突破13萬5000人報名，導致進香服背心已用罄。

陳春發說，由於已無法再追加製作背心，後續報名者將持續發給臂章、帽子、毛巾等物，因此會調降200元報名費。

陳春發呼籲，報名人數仍可能持續增加，屆時進香人數眾多，需要香客們自發性管理，配合警方、工作人員指引，讓進香流程更順利。

拱天宮提醒，進香活動受理報名時間至3月14日，每天上午8時至下午6時，並無受理網路、電話報名，需親至廟內辦理，若請他人代報，務必小心詐騙及個資外流問題，也建議避開假日等人潮眾多時間。

媽祖 毛巾

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