鯉魚潭放水量不足 苗栗苑裡農民搶水「講話變大聲」

苗栗縣苑裡鎮大安溪平原是苗栗大穀倉，目前正值一期稻作春耕期間，灌溉用水激增，但因降雨量不足，鯉魚潭水庫依據農業部農田水利署規畫實施輪灌措施，今天是苑裡圳第一波輪灌日程最後一天，明起第二波輪灌的白天放水量將會開始減少，引發上下游農民搶水「講話變大聲」，苑裡水利會呼籲農民勿任意閉啟或破壞水門，儘快配合翻耕整田。

苑裡水利會指出，今年春耕輪灌用水分三階段管制，第一階段自2月21日至2月25日，第二階段自2月26日至3月1日，第三階段自3月2日至3月11日止，鯉魚潭水庫放水量也依三階段縮減。由於近日有上游農民圍堵圳水搶翻田情形，以致下游農民火氣變大引發爭端，各小組也宣導上游農友能體諒下游農友們取水較困難，如果農田用水足夠翻耕了，就不要再圍堵過多的水進自家農田，也讓下游農友們有水可用，趕上春耕的節氣。

小組長張文財說，第一期稻作的春耕整田作業，依節氣將到春分前後為止，由於苑裡地區稻作依相關補助辦法，今年表定二期休耕，所以一期休耕的並不多，導致春耕用水較多，但鯉魚潭放水量不足，且隨著輪灌日程，白天及晚間集中施放水時段的水量會逐漸縮減，才讓農民緊張用水時「講話變得較大聲！」

苑裡水利會呼籲，請農友們儘快配合翻耕整田，把握鯉魚潭水庫集中施放水時段完成整田、插秧，通斷水期間也勿任意閉啟或破壞水門，以免觸法。