民代建議新竹市引進YouBike電輔車

新竹市YouBike站點去年突破100站且全面升級2.0系統，今年1月19日使用率8013次也創單日新高紀錄，唯獨沒有自有的電輔車，由於桃園、新竹縣與竹科都陸續上路，有民代建議竹市府跟進。對此，新竹市交通處表示電輔車造價是一般車2倍，將視預算、設站情形整體評估。

新竹市政府2016年起推動公共自行車租賃系統，與微笑單車公司合作引進YouBike，去年升級2.0系統後，目前全市共有1175輛，交通處分析發現假日租借比平日多1、2千人，指YouBike不僅是市民通勤工具，也是遊客造訪竹市的重要代步工具。

不過，相較鄰近的竹科、竹縣與桃園都陸續推動2.0E電輔車，竹市只有2.0車輛，市區可見電輔車多是民眾從竹縣或竹科騎來。市議員宋品瑩建議竹市也跟進。

宋品瑩指出，2.0E有電力輔助騎乘，爬坡輕鬆省力，深受民眾青睞，許多人借車都會先看一下有沒有電輔車。竹市公車班次太少，若能引進電輔車，多少可彌補公車班次缺口。

新竹市交通處指出，電輔車每輛造價4萬元，是一般車的2倍，考量經濟效益與市區整體地勢平坦，所以先引進一般車，如此才能讓預算發揮最大效益，但未來會持續觀察租借數據、使用狀況及設站情形，評估引進的可能性。