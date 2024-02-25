TPASS租電輔車 桃園新竹兩樣情

桃竹竹苗通勤月票TPASS去年10月上路，可搭火車、捷運、公車客運還可租借YouBike，但實際上只有公共運具可以搭到飽，YouBike則是提供30分鐘免費優惠；不過有民眾發現，近期桃園市、新竹縣都引進新的Youbike2.0E電輔車上路，但在桃園市持桃竹竹苗TPASS，卻不能租用電輔車，一張月票各縣市用法不同，讓使用者無所適從。

新竹縣首批YouBike2.0E電輔車2月7日上路，費率為前2小時每30分鐘20元，超過2小時每30分鐘40元，桃園市的電輔車2月1日上路也是同樣費率，但民眾發現，在竹縣TPASS桃竹竹苗通勤月票可享前30分鐘免費，桃園則無此優惠；新竹縣交通旅遊處提醒，前30分鐘免費是針對有購買通勤月票且餘額大於0元的電子票證優惠，使用一般票證也無優惠。

新竹市雖無電輔車，但有民眾會從竹縣騎到市區，也有前30分鐘免費優惠。至於為何無法比照公車、火車搭到飽？交通處解釋，單車數量有限，營運單位考量完全免費可能導致車輛被長時間占用，影響真正有需求的使用者權益，所以統一作法。

桃園市議員鄭淑方表示，桃園楊梅區距離新竹縣湖口鄉很近，有民眾因工作生活幾乎每天往返2地，政策不同，感受很明顯，希望桃園也能比照新竹。

桃園市交通局解釋，TPASS通勤月票是一項大眾交通運輸服務，針對地方環境屬性與需求，各地作法可能略有不同。桃園已補助Youbike1.0及2.0系統前60分鐘免費，時間比鄰近其他縣市長，方案能照顧到95%的使用者，而電輔車（2.0E）造價成本較高，費率也比一般車貴10元，基於使用者付費觀念，因此未規畫電輔車優惠。

桃竹竹苗目前所有YouBike車輛都能跨縣市借還，費率以租借縣市方案為準，但新竹縣交旅處提醒民眾桃園和新竹分屬不同服務區，跨區借還須額外負擔600元調度費。