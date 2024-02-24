會移動的花燈竹縣新埔登場 千人齊聚踩街

中央社／ 新竹縣24日電

新竹花燈踩街活動今晚在新埔鎮盛大舉行，千人齊聚踩街。新竹縣府表示，會移動的大型花燈將在新埔鎮公所及新埔鎮民代表會周邊靜態展示至2月29日，邀民眾前往觀賞。

新竹縣政府發布新聞稿表示，今晚活動除了表演團體使出渾身解數吸引觀眾目光，全台唯一會移動的大型花燈更是最大亮點，吸引近5000人次共襄盛舉，場面盛大。

新竹縣副縣長陳見賢出席活動致詞說，新埔花燈踩街是新竹縣的大事，感謝新埔鎮公所攜手合作，今年擴大踩街活動範圍，從新埔國中出發，到新埔郵局經中正一街、福德街，回到新埔鎮公所，全長約2.2公里，盼未來有更多民眾參與。

縣府提供新聞資料指出，今年活動以「喜慶龍年迎天穿」年為主題，縣府打造飛龍在天、龍珠迎新春及猛龍過江3座超過2公尺高的巨型花燈，加上社區團隊融合在地特色打造的14座花燈，共計17組大型花燈同時在街上移動，讓人震撼。

竹縣指出，活動結束後，會移動的大型花燈將回到新埔鎮公所及新埔鎮民代表會周邊，和當地街景燈飾持續靜態展至2月29日，邀請民眾把握機會前往觀賞。

新竹 花燈

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