新竹市教師會提5案減輕行政負擔 高虹安允逐步實行

新竹市教師會昨天到新竹市政府參與「市長有約」座談會，現場提出5項提案包含調降國中小兼任行政教師的授課節數、市立高中附設國中部比照國立高中增加實質行政人力等，希望減輕教師行政負擔，獲得市長高虹安正面回應，允諾在財政允許下逐步實行，會中也達成113學年度將增設國中小資源班等多項共識，落實「新竹好學」目標。

新竹市教師會指出，為延續去年市長有約議案討論，教師會今年與市府再次敲定於農曆年後舉行座談會，會中提出5項提案包含建議市府能在幼兒、國小、國中、高中等學習階段與特殊教育的師生比均能調降、調降國中小兼任行政教師的授課節數及各領域擔任國中導師授課節數。

還有針對三所新竹市立高級中學附設國中部面臨兩套行政業務量，建議市府能比照國立高中職的人力編制，增加實質行政人力，以及提供國中小各校協行人力的減課鐘點，會中也針對教科書免費與營養午餐部分免費實施情形提出建議與討論。

教師會指出，針對新竹市面臨的教育現況，高虹安與教育處長陳木金均表達在財政允許的考量下，一定逐步來實行。教師會特別感謝高虹安對於新竹市教育及教師與教育人員權益的重視，特別是積極推動擴校增班、撥補經費挹注校園設備更新升級等。

新竹市教育處指出，座談會上也具體達成6項共識，分別為市府將協助修繕教師研習中心，第一期將先進行電梯修繕及竹市教師會辦公室的大屏安裝；113學年度將增設國中小資源班並增置高中以下學校特教教師人力；114學年度達成竹市公立及非營利幼兒園全面師生比1：12。

新竹市政府也允諾配合增班擴校、學區劃分檢討、通學專車等配套措施落實，待入學壓力減緩後，調降竹市國中小每班編班人數；針對竹市英文、數學、自然、社會等科目的國中導師每周授課節數偏高現象，教育處將通盤檢討研議調降，會議相關討論將評估可行性並擬定短中長期規畫。