竹市租借YouBike熱門創歷年新高 民代盼引進電輔車

新竹市YouBike站點去年突破100站，全面升級2.0系統，今年1月19日YouBike使用率達8013車次，創近年單日新高。鄰近的新竹縣、桃園市和竹科都已陸續引進YouBike2.0E電輔車，有民代認為電輔車相對輕鬆省力，建議竹市府跟進添購，交通處回應，YouBike2.0E單價約為一般車輛的2倍，後續將視預算、設站情形整體評估。

新竹市政府2016年起推動公共自行車租賃系統，與微笑單車公司合作引進YouBike。據統計，YouBike租借成長，每月平均租借達13萬次，熱門站點前5名為新竹火車站（前站）、遠東巨城購物中心、新竹轉運站、新莊火車站、明志書院立體停車場。

新竹市公共自行車近年也全面升級為YouBike2.0，車身輕巧、取車簡便，目前全市共有1175輛車。市府交通處分析發現假日租借平均6000人次比平日4到5000人次還要多，顯見YouBike不只是重要通勤交通工具，不少來訪竹市遊客也會租借出遊代步。

不過，相較鄰近的新竹科學園區、新竹縣與桃園市政府都陸續推動YouBike2.0E電輔車，新竹市目前仍為YouBike2.0一般車輛，市議員宋品瑩長騎YouBike代步也有感，若能引進YouBike2.0E，騎上坡時會輕鬆省力許多，但新竹市要租借電輔車不容易。

宋品瑩說，目前在竹市騎到的2.0電輔車多來自園區，車輛會集中在竹科附近的站點，市區想要租借不容易，曾在巨城看過學生想要借電輔車，但完全沒車只好改借一般車。她也認為，竹市公車班次太少，若能引進電輔車，多少可彌補公車班次缺口。

市府交通處指出，考量YouBike2.0E單價一輛車要4萬元，約為一般車輛的2倍，且新竹市市區地勢整體較為平坦，相對竹科多丘陵地勢高低起伏，因此市府先引進一般車輛為主，切實符合竹市需求，也讓預算達至最大效益。