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受工程影響石門水庫部分路段將封閉 不影響民眾遊園

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「石門水庫至新竹聯通管工程」去年12月開工，石門水庫園區壩頂至中線管制站間約500公尺路段，需配合施工實施通行管制，中線道路管制示意圖。圖／北水分署提供
「石門水庫至新竹聯通管工程」去年12月開工，石門水庫園區壩頂至中線管制站間約500公尺路段，需配合施工實施通行管制，中線道路管制示意圖。圖／北水分署提供

石門水庫至新竹聯通管工程」去年12月開工，石門水庫園區壩頂至中線管制站間約500公尺路段，需配合施工實施通行管制，第1階段自2月26日至3月11日採單線道路通行，第2階段自今年3月12日起至2028年6月24日止，採全線道路封閉施工，水利署本區水資源分署已於園區內設置交通指引標示，不影響遊客遊園，請遊客配合順利通行園區。

石門水庫至新竹聯通管工程串連石門與寶山、寶二水庫供水體系，提升新竹區供水，完工後，枯旱時期石門水庫每天最高可供應新竹寶山第二水庫30萬噸原水，並解決沿線居民無自來水可用問題及降低關西淨水廠水質汙染威脅。

北水分署表示，目前園區中線道路為前往高原及關西交流道主要路線，施工期間遊客仍可由坪林管制站經南苑停車場、槭林公園至中線管制站，再接民富街往高原及關西交流道。

至於前往大溪及龍潭交流道遊客，仍可直接由坪林管制站出園，動線不受影響。另由各管制站進入園區動線，及前往槭林公園人行步道，仍開放遊客遊園，均不受影響。

工程施工期預計至2028年6月24日止，將自2月26日起施作隧道入口邊坡水土保持施工，3月12日起開始挖掘隧道，故基於安全除施工車輛及特殊狀況外，其餘車輛將管制進入工區。

北水分署說，目前園區及十一份宿舍櫻花群綻放，石門水庫滿水位245公尺、現在水位233公尺很適合民眾遊湖欣賞湖光山色。

「石門水庫至新竹聯通管工程」去年12月開工，石門水庫園區壩頂至中線管制站間約500公尺路段，需配合施工實施通行管制，石門水庫園區主要道路管制示意圖。圖／北水分署提供
「石門水庫至新竹聯通管工程」去年12月開工，石門水庫園區壩頂至中線管制站間約500公尺路段，需配合施工實施通行管制，石門水庫園區主要道路管制示意圖。圖／北水分署提供
「石門水庫至新竹聯通管工程」去年12月開工，石門水庫園區壩頂至中線管制站間約500公尺路段，需配合施工實施通行管制，聯通管計畫工程分標示意圖。圖／北水分署提供
「石門水庫至新竹聯通管工程」去年12月開工，石門水庫園區壩頂至中線管制站間約500公尺路段，需配合施工實施通行管制，聯通管計畫工程分標示意圖。圖／北水分署提供

水資源 石門水庫

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