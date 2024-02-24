台灣燈會今白天萬人湧入 輪椅族、嬰兒車要推半小時
2024台灣燈會晚間才開幕，但是白天就非常熱鬧，下午兩點不到就湧入超過萬人，不過許多民眾從官方規畫「距離最近的停車場」走到主會場就超過20分鐘；尤其當中有些家長還要抱著小孩，甚至推著家人輪椅、嬰兒車。
今天艷陽高照，許多人都大喊吃不消，建議主辦單位能夠對行動不便或者弱勢的人，另外開闢比較接近的場地。
有民眾表示從地圖上看好像很近，等到停完車，推著輪椅走到會場已經半個多小時了，真的很累。不過也有民眾把車停到附近的大賣場停車場，只走了10分鐘就到了。
也有台南市民吳先生說，他們來之前先上台南市政府的官網App查看，有看到接駁車的訊息，就搭乘市政府規劃的接駁車來走，大約10分鐘就到了。也有外地乘客轉搭台鐵到高鐵站旁，甚至走不到10分鐘就到場，不過一定要事先搞清楚車輛班次時間，不能太隨興。
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