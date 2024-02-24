台灣燈會今白天萬人湧入 輪椅族、嬰兒車要推半小時

2024台灣燈會晚間才開幕，但是白天就非常熱鬧，下午兩點不到就湧入超過萬人，不過許多民眾從官方規畫「距離最近的停車場」走到主會場就超過20分鐘；尤其當中有些家長還要抱著小孩，甚至推著家人輪椅、嬰兒車。

今天艷陽高照，許多人都大喊吃不消，建議主辦單位能夠對行動不便或者弱勢的人，另外開闢比較接近的場地。

有民眾表示從地圖上看好像很近，等到停完車，推著輪椅走到會場已經半個多小時了，真的很累。不過也有民眾把車停到附近的大賣場停車場，只走了10分鐘就到了。