快訊

你也有嗎？iPhone 15系列藍牙有1缺陷 iOS升級最新版本也沒用

直擊／台積熊本廠開幕「三巨頭齊聚」 張忠謀：相信JASM能為半導體扮演強大供應靭性角色

台南雜貨店老闆專心理貨 騎士上門竟持剪刀朝他猛刺…警方追補中

台灣燈會今白天萬人湧入 輪椅族、嬰兒車要推半小時

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影

2024台灣燈會晚間才開幕，但是白天就非常熱鬧，下午兩點不到就湧入超過萬人，不過許多民眾從官方規畫「距離最近的停車場」走到主會場就超過20分鐘；尤其當中有些家長還要抱著小孩，甚至推著家人輪椅、嬰兒車。

今天艷陽高照，許多人都大喊吃不消，建議主辦單位能夠對行動不便或者弱勢的人，另外開闢比較接近的場地。

有民眾表示從地圖上看好像很近，等到停完車，推著輪椅走到會場已經半個多小時了，真的很累。不過也有民眾把車停到附近的大賣場停車場，只走了10分鐘就到了。

也有台南市民吳先生說，他們來之前先上台南市政府的官網App查看，有看到接駁車的訊息，就搭乘市政府規劃的接駁車來走，大約10分鐘就到了。也有外地乘客轉搭台鐵到高鐵站旁，甚至走不到10分鐘就到場，不過一定要事先搞清楚車輛班次時間，不能太隨興。

台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影
台灣燈會白天就萬人湧入，許多推輪椅嬰兒車抱小孩要走半個小時。記者周宗禎／攝影

停車場 台南 輪椅

延伸閱讀

2024台灣燈會高鐵燈區今晚蔡英文點燈 身障人士暢遊無障礙

台灣燈會晚間7點啟燈 雙鐵加開班次備好站內指引應戰

影／ 2024台灣燈會主燈晚間啟燈 上萬民眾提早觀賞

台灣燈會明開幕為期16天展出 22公尺高主燈今搶先看

相關新聞

天下真有白吃的午餐 新竹寶山打中午吸千人「吃免錢」

新竹縣寶山鄉新豐宮今天中午湧入上千人「吃免錢」，名符其實天下掉下免費的午餐，原來是已有超過180年歷史的客家傳統慶典「打...

台灣燈會今白天萬人湧入 輪椅族、嬰兒車要推半小時

2024台灣燈會晚間才開幕，但是白天就非常熱鬧，下午兩點不到就湧入超過萬人，不過許多民眾從官方規畫「距離最近的停車場」走...

影／頭份永貞宮「士子開中門」 20位學子光耀門楣

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進...

桃園燈會場打新冠XBB疫苗 送桃氣龍或寶桃龍小提燈

桃園市衛生局表示會，依據疾病管制署監測資料，近期新冠肺炎疫情仍處高峰期，衛生局結合桃園燈會，在南昌森林運動公園燈會展區假...

活化中壢站前商圈 桃市府將借鏡大稻埕經驗

桃園中壢火車站前的中平商圈有「小西門町」之稱，近年受鐵路地下化工程影響，周邊交通動線時常變更，難免衝擊商圈生意，如今將盼...

苗栗首批社宅 台糖苗栗學苑釋出220戶大小套房

苗栗縣社會住宅興建，預計明年10月完工，內政部搶時效，先協商釋出苗栗市南苗地區「台糖苗栗學苑」作為苗縣首批社會住宅，22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。