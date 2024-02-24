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影／頭份永貞宮「士子開中門」 20位學子光耀門楣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮，光耀門楣。

田寮永貞宮為獎勵南庄、三灣、頭份、造橋等地學子努力向學，從2007年起舉辦士子開中門活動，循古禮開中門邀請取得博士學位或高等考試及格士子入廟祭祀文昌帝君，迄今總計已有110位博士、230位高考及格者獲得表揚。今年第18屆開中門活動，除博士、高考及格者，還邀2名「準校長」參與，共20人接受榮耀。

縣長鍾東錦、永貞宮主委張淑芬上午引領士子從永貞宮中門進入祭拜，鍾東錦強調讀書充實自我能力，可改變人生出人頭地，縣府也致力提升縣內教育發展，為苗栗家鄉培養優秀人才。

今年參加開中門典禮的4位博士包括工學博士張佑任、醫學博士陳文瑩、文學博士張元昆、管理博士吳欣雁；14位高考及格者包括彭筱君、林雅鈞、温宇婕、唐以芯、陳功業、劉謹珩、劉婷安、曾采琪、曾巧寧、李怡萱、劉佳玟、古雪娥、曾靖雅、黃莉瑄，分屬採礦工程、勞工行政、醫師檢驗師、戶政、財稅、經建、教育、地政及護理師等領域的高考及格者，2名準校長為楊立豪、黃建科。

永貞宮上午同時頒發清寒家庭獎助學金，國中組共43人、國小組81人受獎，勉勵學子持續努力，在求學之路不斷提升。

苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，今年有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，今年有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進入宮內祭祀文昌帝君的殊榮。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 鍾東錦 高考

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