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桃園燈會場打新冠XBB疫苗 送桃氣龍或寶桃龍小提燈

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局在燈會現場提供接種新冠肺炎疫苗服務。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局在燈會現場提供接種新冠肺炎疫苗服務。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局表示會，依據疾病管制署監測資料，近期新冠肺炎疫情仍處高峰期，衛生局結合桃園燈會，在南昌森林運動公園燈會展區假日（2月24、25、28日及3月2、3日）晚間6至9點提供新冠XBB疫苗接種服務，現場接種疫苗加碼贈送限量「桃氣龍」或「寶桃龍」小提燈，送完為止。

衛生局表示，除了燈會展區，今天元宵節和明天（25日）配合廟慶活動，在中壢仁海宮、八德福德宮、廣行宮、協德宮及大園後厝大廟眾聖宮、仁壽宮等處設置疫苗接種站，歡迎尚未接種過新冠XBB疫苗的民眾，踴躍前往接種。

衛生局說明，長者及幼兒感染新冠肺炎後容易併發重症，而年輕人感染後也有可能併發肺炎或者MIS-C（孩童多系統發炎症候群）、長新冠後遺症等，依據最新研究指出，接種新冠XBB疫苗對12歲以上青少年及成人保護效益均達五成，民眾應把握機會盡快接種提升保護力。

衛生局說明，現在接種莫德納和Novavax新冠XBB疫苗都安全有效，12歲以上民眾可選擇任一廠牌接種，6個月以上至11歲兒童依核准適應症，僅限接種莫德納新冠XBB疫苗，民眾前往接種疫苗時應攜帶健保卡及新冠疫苗小黃卡。另提醒早晚溫差大，夜間前往賞燈時，除應注意保暖，若因人潮擁擠無法保持社交距離、或於場所通風不良處，應做好衛生防護措施，也建議全程佩戴口罩及留意自身健康狀況，勿輕忽疾病的威脅，保護自己及家人的健康。

新冠疫苗 桃園 燈會 衛生局

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