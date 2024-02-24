竹縣某國小百名師生身體不適 衛生局調查釐清

新竹縣政府今天表示，新竹縣某國小師生21日吃完學校供應的營養午餐後，共有120名師生出現身體不適等症狀，但無人就醫，衛生局已到校檢查釐清原因。

新竹縣政府今天向中央社記者表示，竹縣某國小師生在21日食用完學校供應的營養午餐，出現身體不適症狀，當天營養午餐菜色包含有炸醬麵、地瓜魚球、菠菜、雪花針菇湯等。

縣府說，在學校接獲通報有學生食用營養午餐後出現身體不適症狀，校方立即啟動疑似食物中毒通報流程，並通報衛生局等單位進行全校調查。

縣府表示，21日校方獲報有4名學生拉肚子，於22日調查共有120名師生出現身體不適等症狀，均無人就醫。

這間學校日前發布公告表示，後續由新竹縣政府衛生局到校進行廚房檢查及調查午餐供餐流程，並採樣午餐檢體、抽檢廚工及學生糞便送檢化驗，等待結果出爐，會再進行公告。