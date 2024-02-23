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苗栗民俗踩街！擠爆苗栗市府前路沸騰 饒富文化傳承意義

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗（火旁）龍重頭戲踩街，今晚在府前路登場，23個團隊從國立苗栗高中步行到縣府廣場，他們沿街表演，掀起一波又一波高潮。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍重頭戲踩街，今晚在府前路登場，23個團隊從國立苗栗高中步行到縣府廣場，他們沿街表演，掀起一波又一波高潮。記者范榮達／攝影

苗栗（火旁）龍重頭戲踩街，今晚在府前路登場，23個團隊從國立苗栗高中步行到縣府廣場，他們沿街表演，掀起一波又一波高潮，大人帶著小孩擠爆街頭觀賞，饒富文化傳承意義。

（火旁）龍邁入第26年，踩街路線今年首次從中正路延到府前路，民眾比較能集中觀賞，苗栗市代理市長葉志航、縣議員徐筱菁、許櫻萍、余文忠，及縣府文化觀光局長林彥甫等人今天晚上7點啟動踩街，現場為之沸騰。

市公所指出，今年農曆龍年，踩街主題以「龍遊貓裏 生生不息」為概念，以金、木、水、火、土的「五行龍王會」，有「金龍-開新機、木龍-開生機、水龍-富龍城、火龍-旺商機、土龍-安客庄」，安排許多與龍有關的團隊踩街演出。

包括「藝想台灣」的恐龍重生之大暴龍、「龍神駕到」的四海龍王、龍隊「舞空術」的龍藝薪傳，國立體育大學LED龍、荷花龍展現力與美，更是讓觀眾驚艷，紛紛搶摸龍身沾喜慶氣，縣府廣場最後的（火旁）龍秀，龍隊硝煙中穿梭忽隱忽現，有如神龍騰雲駕霧，府前路沸騰到晚上9點多。

（火旁）龍壓軸的（火旁）龍之夜，明天晚上在苗栗市河濱公園重火旁登場，龍隊輪番上陣，接受鞭炮洗禮，並有「即將成真火舞團」全新創作「龍王會-火舞劇」，將火焰藝術與（火旁）龍文化交織出的全新火花，另有國立體育大學舞龍隊演出等節目。

苗栗（火旁）龍重頭戲踩街，今晚在府前路登場，23個團隊從國立苗栗高中步行到縣府廣場，他們沿街表演，掀起一波又一波高潮。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍重頭戲踩街，今晚在府前路登場，23個團隊從國立苗栗高中步行到縣府廣場，他們沿街表演，掀起一波又一波高潮。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍重頭戲踩街，今晚在府前路登場，23個團隊從國立苗栗高中步行到縣府廣場，他們沿街表演，掀起一波又一波高潮。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍重頭戲踩街，今晚在府前路登場，23個團隊從國立苗栗高中步行到縣府廣場，他們沿街表演，掀起一波又一波高潮。記者范榮達／攝影

團隊 荷花 體育

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