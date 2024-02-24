活化中壢站前商圈 桃市府將借鏡大稻埕經驗

桃園中壢火車站前的中平商圈有「小西門町」之稱，近年受鐵路地下化工程影響，周邊交通動線時常變更，難免衝擊商圈生意，如今將盼來財神大樓都更契機，民代都盼市府多加協助商圈發展。桃市府指出，將逐步完善站前3核心人行空間，並盤點歷史建築打造亮點、協助店家美學改造等。

市議員彭俊豪說，火車站前商圈周邊有中平故事館、壢小故事森林，火車站旁還有5、6號倉庫，文化資源豐富，市府應思考如何充分連結，將歷史景點串連成都市廊帶。由於疫情後，商圈繁榮程度還未完全復甦，也要完善行人步行空間、加強活動行銷等，帶動人潮。

市議員梁為超則認為商圈發展歷史久，市容相對老舊，又面臨商圈移轉逐漸沒落，建議市府從逐年分階段改善景觀，來重整商圈形象，也要擬定相關活化與行銷計畫，延續商圈發展。

桃市府都發局回應，鐵路地下周邊市區老舊情況需改善，都發局將以老街區、新街區及火車站前為3大核心地區逐步改善，未來部分路段會縮減車道施作實體人行空間，提升友善步行環境。

除強化人行空間，桃市府目標借鏡大稻埕商圈活化成功經驗，文化局將於中壢中平商圈等地設URS都市再生前進基地，導入城市展示與閱覽空間、美學餐飲空間等示範點，經發局負責協助商圈改造內裝升級。目前都在積極爭取專案經費中。