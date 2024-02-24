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苗栗首批社宅 台糖苗栗學苑釋出220戶大小套房

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
內政部協商釋出苗栗市南苗地區「台糖苗栗學苑」轉型社會住宅，220間大、小套房2200元起跳。記者范榮達／攝影
內政部協商釋出苗栗市南苗地區「台糖苗栗學苑」轉型社會住宅，220間大、小套房2200元起跳。記者范榮達／攝影

苗栗縣社會住宅興建，預計明年10月完工，內政部搶時效，先協商釋出苗栗市南苗地區「台糖苗栗學苑」作為苗縣首批社會住宅，220間大、小套房提供租金優惠，照顧弱勢族群。

內政部運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫，將台糖苗栗學苑轉型社宅，該棟建物前身為台灣糖業公司自營收租的學生宿舍型套房，轉作社宅後，可供周邊地區學生、上班族承租。

租金約為行情價8成，小套房48戶坪數從7.33坪至9.09坪不等，一般戶、社會弱勢戶與經濟弱勢戶月租金分別自3520元、3080元、2200元起跳；大套房172戶坪數從9.18坪至12.63坪不等，一般戶、社會弱勢戶與經濟弱勢戶月租金分別自4400元、3850元、2750元起跳，水電瓦斯費另計。

工商發展處指出，台糖苗栗學苑社會住宅申請資格，須設籍並年滿18歲以上或在苗栗縣地區就學就業，有居住需求且無自有住宅者者，可到苗栗市中正路1297巷1號辦理，或洽專線037-333959。

至於內政部國土管理署辦規畫及興建苗栗市「明駝好室」社會住宅，預計2025年10月完工，107戶只租不賣。另外，計畫在竹南鎮大同段及頭份市建國花市與縣府合作興建社宅，預計今年發包。

套房 社宅 社會住宅

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