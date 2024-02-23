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苗栗高接梨寒害受損近三成 縣府勘察已達現金救助標準

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣的高接梨今年出現低溫寒害，果樹可見農民多次重新翻刀嫁接的梨穗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣的高接梨今年出現低溫寒害，果樹可見農民多次重新翻刀嫁接的梨穗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣栽培的高接梨受今年初接連低溫寒流侵襲，嫁接的梨穗寒害嚴重，縣府農業處初步調查災損率平均近3成，已達天然災害救助標準；縣長鍾東錦關心農民權益，下午與立委邱鎮軍、地方人士到大湖勘災、聽取果農心聲，他並指示農業處協調鄉鎮市公所盡速彙整資料，早日報請農業部辦理現金救助，以減輕農民損失。

縣府農業處長陳樹義指出，今年1、2月接連有低溫寒流，多個鄉鎮公所都反映高接梨穗出現霜害、凍傷情形，近日密集派員現勘，初步認定三灣受損率約30%、大湖25%、卓蘭約20%；依農業天然災害救助辦法標準，受損率超過20%、全縣受損面積超過5%，即可申請每公頃6.2萬元現金救助，減少梨穗嫁接成本損失，初步勘察全縣已符合救助標準。

鍾東錦表示，今年寒害造成高接梨的梨穗受損率偏高，且越往北受損情形越嚴重，縣府會協同鄉鎮公所加速受理農民申請救助，減低農民辛勞付出的損失。近年天氣急速變化，天災常讓農民白忙一場，苗栗水梨一年總產值約16億元，梨穗災害對農民造成重大損失，但梨農還是打起精神重新嫁接，精神可嘉，希望能盡速爭取中央辦理救助，減低農民損失。

邱鎮軍指出，農曆年前屢屢接獲農民反映，起初受損情形尚未達到現金救助標準，過年後寒害情形加遽，已達法定救助標準，他會加速協助地方，要求農業部盡速審核補助，彌補農民花費的人力和物力。

陳樹義說，縣內高接梨種植面積約1256公頃，卓蘭栽培面積約830公頃、大湖約246公頃，品種包括豐水、新興、幸水、秋黃、甘露等，品質優異，深受市場青睞，也是縣內重要經濟作物，但每年12月至隔年2月是高接梨嫁接適應期，梨穗易受低溫寒流影響，出現霜害、凍傷，今年初估梨穗嫁接損害金額約1200萬。另外，農業部已開辦梨產品相關保險，在極端氣候影響下，梨農可多加投保，分散天然災害風險。

苗栗縣長鍾東錦下午與立委邱鎮軍到大湖勘察高接梨災情，果園可見留下許多嫁接受損的報廢梨穗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦下午與立委邱鎮軍到大湖勘察高接梨災情，果園可見留下許多嫁接受損的報廢梨穗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（中）下午與立委邱鎮軍、地方人士到大湖勘察高接梨災情，果園可見留下許多嫁接受損的報廢梨穗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（中）下午與立委邱鎮軍、地方人士到大湖勘察高接梨災情，果園可見留下許多嫁接受損的報廢梨穗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦下午與立委邱鎮軍、地方人士到大湖勘察高接梨災情。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦下午與立委邱鎮軍、地方人士到大湖勘察高接梨災情。圖／苗栗縣政府提供

低溫 農業部 農民

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