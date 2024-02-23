苗栗高接梨寒害受損近三成 縣府勘察已達現金救助標準

苗栗縣栽培的高接梨受今年初接連低溫寒流侵襲，嫁接的梨穗寒害嚴重，縣府農業處初步調查災損率平均近3成，已達天然災害救助標準；縣長鍾東錦關心農民權益，下午與立委邱鎮軍、地方人士到大湖勘災、聽取果農心聲，他並指示農業處協調鄉鎮市公所盡速彙整資料，早日報請農業部辦理現金救助，以減輕農民損失。

縣府農業處長陳樹義指出，今年1、2月接連有低溫寒流，多個鄉鎮公所都反映高接梨穗出現霜害、凍傷情形，近日密集派員現勘，初步認定三灣受損率約30%、大湖25%、卓蘭約20%；依農業天然災害救助辦法標準，受損率超過20%、全縣受損面積超過5%，即可申請每公頃6.2萬元現金救助，減少梨穗嫁接成本損失，初步勘察全縣已符合救助標準。

鍾東錦表示，今年寒害造成高接梨的梨穗受損率偏高，且越往北受損情形越嚴重，縣府會協同鄉鎮公所加速受理農民申請救助，減低農民辛勞付出的損失。近年天氣急速變化，天災常讓農民白忙一場，苗栗水梨一年總產值約16億元，梨穗災害對農民造成重大損失，但梨農還是打起精神重新嫁接，精神可嘉，希望能盡速爭取中央辦理救助，減低農民損失。

邱鎮軍指出，農曆年前屢屢接獲農民反映，起初受損情形尚未達到現金救助標準，過年後寒害情形加遽，已達法定救助標準，他會加速協助地方，要求農業部盡速審核補助，彌補農民花費的人力和物力。