身障律師陳俊翰2月27日告別式 竹市府打造無障礙設施
身障律師陳俊翰逝世，將於27日在竹市生命紀念園區舉行告別式，竹市府今天表示，為友善身障者出席悼念，打造無障礙出入空間，以便利復康巴士及無障礙計程車的乘客上下車。
陳俊翰日前因疑似感冒引起併發症，10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於11日凌晨不幸逝世，各界深感惋惜，陳俊翰告別式於2月27日在新竹市生命紀念園區舉行。
新竹市殯葬管理所向中央社記者表示，為友善身障朋友出席悼念，經殯管所與陳俊翰家屬等討論後，殯管所將協助拆部分人行道出入口防撞桿，以便利復康巴士及無障礙計程車乘客上下車，也會管制出入口通道，以身障者優先，方便輪椅族通行。
殯葬管理所指出，而在告別式當天也會加派人力協助引導人流，此外殯管所將持續與家屬聯繫，視家屬需求，提供行政上必要協助。
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