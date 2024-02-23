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「設計是力量」 22國家181件設計師海報在桃園開展免費看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為協助桃園青年設計師拓展國際視野，桃園青年局與台灣海報設計協會聯手於桃園設計庫辦理「流光瞬息．設計30」復刻展覽，匯集來自全球多達22個國家與地區共181件的設計師海報作品，展期至3月12日止。記者翁唯真／攝影
為協助桃園青年設計師拓展國際視野，桃園青年局與台灣海報設計協會聯手於桃園設計庫辦理「流光瞬息．設計30」復刻展覽，匯集來自全球多達22個國家與地區共181件的設計師海報作品，展期至3月12日止。記者翁唯真／攝影

為協助桃園青年設計師拓展國際視野，桃園青年局與台灣海報設計協會聯手於桃園設計庫辦理「流光瞬息．設計30」復刻展覽，匯集來自全球多達22個國家與地區共181件的設計師海報作品，展覽也特別融入共創的精神，邀請所有觀展民眾，畫出屬於自己的海報，展期至3月12日止，歡迎大家共同走進一場國際設計藝術饗宴。

本次展覽匯聚包括台灣、美國、日本、韓國、埃及、約旦、德國、義大利、羅馬尼亞、巴基斯坦、捷克、斯洛伐克、印度、波蘭、伊朗、丹麥、厄瓜多、土耳其、匈牙利、俄羅斯、墨西哥、中國大陸等22個國家與地區的設計師海報作品，展現設計多樣化的傳達形式，展覽也特別融入共創的精神，邀請所有觀展民眾，畫出屬於自己的海報。

展出的作品更邀請中原大學商業設計學系老師黃文宗，及銘傳大學商業設計學系老師姚韋禎等在地桃園設計學群老師的創作作品一同參展，展現台灣本土豐沛的設計能量。

黃文宗說，本次展覽有很多值得學習的設計師和教授們的作品，桃園有眾多大專院校和高中職校，其中又有超過半數以上設有藝術設計相關科系，歡迎桃園設計系師生及有興趣的民眾前來觀展。

姚韋禎表示，這次展覽同時也是台灣海報設計協會30周年設計展，在過去日子裡，無論是人生、社會或協會發展等事，都如同光、水波一樣稍縱即逝，本次創作也是以此為發想，願大家在瞬息萬變的時代，皆能保持設計初衷。

青年局長侯佳齡表示，青年局非常重視青年在設計領域發展，透過本次跨國藝術與設計交流，協助桃園設計師拓展國際視野，更鼓勵桃園在地青年的創意與設計火花持續燃燒，不斷探索和匯聚新的能量，為桃園設計界照亮前行道路，開創未來的新篇章。

為協助桃園青年設計師拓展國際視野，桃園青年局與台灣海報設計協會聯手於桃園設計庫辦理「流光瞬息．設計30」復刻展覽，匯集來自全球多達22個國家與地區共181件的設計師海報作品，展期至3月12日止。記者翁唯真／攝影
為協助桃園青年設計師拓展國際視野，桃園青年局與台灣海報設計協會聯手於桃園設計庫辦理「流光瞬息．設計30」復刻展覽，匯集來自全球多達22個國家與地區共181件的設計師海報作品，展期至3月12日止。記者翁唯真／攝影
為協助桃園青年設計師拓展國際視野，桃園青年局與台灣海報設計協會聯手於桃園設計庫辦理「流光瞬息．設計30」復刻展覽，匯集來自全球多達22個國家與地區共181件的設計師海報作品，展期至3月12日止。記者翁唯真／攝影
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為協助桃園青年設計師拓展國際視野，桃園青年局與台灣海報設計協會聯手於桃園設計庫辦理「流光瞬息．設計30」復刻展覽，匯集來自全球多達22個國家與地區共181件的設計師海報作品，展期至3月12日止。記者翁唯真／攝影
為協助桃園青年設計師拓展國際視野，桃園青年局與台灣海報設計協會聯手於桃園設計庫辦理「流光瞬息．設計30」復刻展覽，匯集來自全球多達22個國家與地區共181件的設計師海報作品，展期至3月12日止。記者翁唯真／攝影

桃園 設計師 青年

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