影／南北各1家全重度急救醫院 鍾東錦：苗栗醫療沒那麼糟

苗栗縣醫療資源不足一直是縣民最關注的議題，縣府歷來民調，醫療資源的滿意度都偏低，頭份為恭醫院繼大千醫院後，最近獲評為全重度急救責任醫院，成為苗栗第2家全重度急救責任醫院，縣府上午辦「雙重度醫療聯盟再進化」記者會，邀縣內各醫院說明，以策略聯盟等多種方式，不斷提升醫療品質，縣長鍾東錦也呼籲縣民對縣內醫療資源要有信心， 感受就近「在地醫療」的便利。

苗栗縣衛生局指出，2019年大千獲評為縣內第一家全重度級責任醫院，目前為恭也獲評為全重度級急救責任醫院，兩家醫院在苗栗縣一南一北，可在苗北、苗南守護縣內急重症照護。

縣府上午辦「雙重度醫療聯盟再進化」啟動儀式，包括大千、為恭及部立苗栗醫院、苑裡李綜合、通霄光田醫院 、大湖大順醫院等6家縣內急救責任醫院，都簡報醫院提供的各項醫療成果和照護縣民傷病的成效。

衛生局指出，醫療策略聯盟是苗栗縣近2年的醫療亮點，為恭持續深化與中國醫藥大學的策略聯盟，以「救急、救腦、救心、救命」為目標；苑裡李綜合與台中榮總策略聯盟 ，有30位醫師進駐海線並導入「5G 連續性智慧緊急救護」；大千與林口長庚、中榮、台大新竹醫院持續策略聯盟，且是縣內「唯一癌症品質認證醫院」，擁有8項國家醫療品質認證標章。各醫院與醫學中心建立垂直、水平整合的合作模式及完整轉診後送協調服務機制，強化醫院人才、技術、教學、研究、醫療資訊科技等面向，讓民眾在地就能接受醫學中心級的專科醫療，急診服務量每年約16至20萬人次，急診轉出人次由近3000人次下降至約 1800 人次。