他里長12連霸！竹南鎮照南里「醜小鴨變天鵝」翻轉閒置工廠

苗栗縣竹南鎮照南里長康進筆只要一通電話服務就到，翻轉閒置工廠盤距市區，打造綠美化的環境，里長12連霸、逾45年，新南里醜小鴨變天鵝，他也是全縣目前連任最長民選公職人員。

苗栗縣長鍾東錦、縣府民政處長巫恒昭今天頒贈「造福鄉里」獎牌，表揚肯定康進筆逾45年如一日為民服務，康進筆於1978年，32歲初試啼聲當選，至今已是12連霸，其中有6屆是同額選舉，相當難能可貴。

康世筆印象深刻，他第一任、第二任里長時，對手是省議員、立委的親戚，他以熱誠及服務獲得肯定，只要接到電話，就會了解狀況，如果必須鎮公所或縣府權責處理，他也會逐級反映。

新南里有1600多戶、4000多人，也是竹南鎮的大里，早期活動中心卻必須借用台灣鐵路公司舊倉庫寄人籬下，閒置紙廠盤踞，也影響地方發展，後來紙廠改劃住宅區，並回饋公設地，不僅活動中心有著落，志工的努力綠美化，打造美麗的新南里家園。

康進筆表示，秉持著里民有需求就要協助幫忙的心態，是一直讓他持續當里長的動力，已就任第12屆里長77歲了，應該要讓給年輕人試試看，但只要里民有需要幫忙，都會竭盡自己心力為里民服務。