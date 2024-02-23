新埔鎮明晚花燈踩街迎天穿 新竹縣3大元宵燈會看點

新竹縣明晚元宵入夜更美麗，包含竹北燈節、東興圳光藝節、新埔花燈迎天穿，都將同時吸引元宵賞燈人潮，其中新埔花燈迎天穿踩街更動員全鎮參與，明天中午陸續啟動交通管制，竹北光藝節本周末則將迎來閉幕，民眾要把握最後賞燈機會。

新竹縣府表示，元宵節看頭不只有「南蜂炮、北天燈」，新竹縣則以「會移動的花燈在新埔」聞名，為慶祝元宵佳節及客家傳統習俗「迎天穿」，明晚新埔鎮中正路將整條封路，有多組大型移動花燈及表演隊伍，預估將有萬人湧入新埔看花燈。

新竹縣交旅處提醒，新埔花燈踩街主舞台位於舊鎮公所前，副舞台則在新埔郵局，預計明天下午3點到晚上11點，分2層交管，踩街路線起點新埔國中到新埔郵局的中正路段、中正一街與福德街，周邊與中正路銜接的中正路517巷、廣和路、田新六街、文德路三段、仁愛路等均列入管制。新埔踩街當晚除了踩街外，遊客還能打卡按讚換可愛又應景的限量舞龍DIY體驗包。

同樣人氣很旺的還有竹北東興圳的光藝節，本周末將迎來閉幕。光藝節從去年12月15日展出以來，已吸引超過35萬人次造訪，展出的作品過去兩年先後獲得雪梨及紐約設計獎肯定，其中今年光藝節最受矚目的國際作品包括義大利籍雕刻家Roberto Giordani作品「東方美人」及西班牙籍藝術家邵曉露「生命的呼吸」。

新竹縣文化局表示，光藝節即將閉幕，歡迎民眾把握元宵節前來賞燈，更提醒民眾趕快到文化局臉書粉絲專頁的對應貼文留言就能參加抽獎，明天元宵節將抽出40名幸運得主，送出與金色三麥合作的紀念啤酒，25日還有1000盆多肉植物要送給民眾。

而近期討論度、賞燈人潮最熱門的竹北燈節更不能錯過，明晚元宵節晚上6點半開始，水圳森林公園主舞台將舉辦「元宵草地野餐星空音樂會」，邀請民眾一起來草地野餐，公所也安排純愛教主郭靜、竹北光明國小合唱團、甜美姊姊林碧霞、黑旋風、迷霧森林等輪番演出。