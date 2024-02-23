桃市府周邊通勤要道亂丟垃圾情況多 里長們盼科技執法

桃園推行垃圾不落地多年，但部分地區仍有民眾亂丟垃圾造成環境髒亂及汙染，令不少里長頭痛，抱怨「清完又來」，盼環保局祭有效方法協助改善；桃園市環保局表示，目前除有多種科技執法設備進駐亂丟垃圾熱點取締，也有提高民眾檢舉獎金，期望透過全民監督力量，遏止違規行為。

桃園區玉山街靠近八德區力行街路段2側農田經常被人亂丟垃圾，大小包不一的垃圾袋散落農田，不僅有礙觀瞻，民眾也會擔心廢棄物汙染作物。玉山里長林于翔每月都會接到陳情，春節前後更是頻繁，除了自己動手清理，也多次請環保局破袋追查，結果都沒下文，心裡滿是無奈，「感覺有些人會得寸進尺，越丟越多」。

八德區大福里長呂學昌表示，國道２號高架橋下聯絡道２側空地也常被人亂丟垃圾，而且有「破窗效應」，民眾會有樣學樣跟著亂丟，廢棄物越來越多，社區環保志工曾有一次清理的廢棄物能裝滿3.5頓小貨車，十分驚人。

針對民眾亂丟垃圾，桃園市環保局表示已添購科技執法設備，運用AI和縮時攝影科技，監控民眾常反映的髒亂點或人潮眾多公共場域，設備自去年初上路共取締告發536件。另外，為鼓勵民眾檢舉亂象，檢舉亂丟圾垃獎金也從裁罰金額的10%提高到75%，政策前年上路，截至去年底共325件成案，獎金於違規者繳交罰金後核發。