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竹北燈會夯 攤商樂連周間都有人潮 鄭朝方：嘉年華構想

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
科技互動燈區-「你做了什麼顏色的白日夢」可以上傳自己的夢境，裝置將會根據演算結果作動，呈現屬於自己的白日夢境。圖／市公所提供
科技互動燈區-「你做了什麼顏色的白日夢」可以上傳自己的夢境，裝置將會根據演算結果作動，呈現屬於自己的白日夢境。圖／市公所提供

新竹縣竹北市推出竹北燈會，一連17天在高鐵新竹站旁的竹北水圳森林公園展演，每天下午5點至晚上9點，整點時段還有主燈秀上演，讓外界驚訝的是，為何能做到天天都有活動？連非假日都有人潮？竹北市長鄭朝方回應，這次地點在新竹高鐵站旁，有一定人潮，加上特別設置每天活動，結合各展區的互動模式，與民眾更多互動，宛如國外的嘉年華，能成功吸引民眾前來。

竹北燈節2月16日開幕以來，5天已有超過5萬人次參與，有攤商樂得說，燈會很有人氣，且附近很多大樓住戶會帶小孩前來散步走走，每天都有擺攤。

這次燈會結合運輸系統，從高鐵1號出口外的炫彩禮物盒迎賓，一路延伸到水圳森林公園，打造出星河光廊。鄭朝方表示，竹北燈會每日都有活動，除了有街頭藝人之外，還有快閃裝置藝術，水圳公園位於新竹高鐵站旁，是新興都會區，有很多通勤、通學族會經過，甚至還有其他縣市的民眾特別來到水圳公園來看燈節，因此決定天天都舉辦活動。

如何吸引更多的市民朋友與全台民眾願意前來竹北？鄭朝方認為，這次的燈期比較長，特別建置小巧思，包含火舞、雜技、童玩的演出，每天都不間斷，宛如國外的嘉年華，人潮川流不息。此外，燈區是以互動式為主，包含天光漫舞、E化篝火、你做了什麼顏色的白日夢等，以及街頭藝人的表演，許多都是與民眾互動為主。

而明天晚上6點半在主舞台將有「元宵草地野餐星空音樂會」，會場以草地野餐無拘無束的方式進行，民眾可以在一大片綠意盎然的草地上席地而坐，除了可欣賞動聽的音樂之外，還可欣賞美麗的星空與燈飾，場邊也安排多位街頭藝人定點表演，呈現出有如北歐嘉年華市集的即視感。歡迎民眾帶野餐墊到場參與。

科技互動燈區「天光漫舞」，以金、紫、赤、青、白5彩色系做為多層次的光點、光線、光曲面變化，呼應今年為九紫離火年，每半點播放光影秀，期間互動裝置小光秀。圖／市公所提供
科技互動燈區「天光漫舞」，以金、紫、赤、青、白5彩色系做為多層次的光點、光線、光曲面變化，呼應今年為九紫離火年，每半點播放光影秀，期間互動裝置小光秀。圖／市公所提供
新竹縣竹北市推出竹北燈會，一連17天在高鐵新竹站旁的竹北水圳森林公園展演。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市推出竹北燈會，一連17天在高鐵新竹站旁的竹北水圳森林公園展演。記者郭政芬／攝影
現場有多組表演，吸引不少民眾圍觀，發出驚嘆聲。記者郭政芬／攝影
現場有多組表演，吸引不少民眾圍觀，發出驚嘆聲。記者郭政芬／攝影
竹北燈節的光與影營造出整體浪漫氛圍，帶動網路話題不斷。記者郭政芬／攝影
竹北燈節的光與影營造出整體浪漫氛圍，帶動網路話題不斷。記者郭政芬／攝影

元宵 新竹 燈會 街頭藝人 裝置藝術 鄭朝方 野餐 高鐵

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