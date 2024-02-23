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桃園開漳聖王文化季周日登場 交管措施看這裡

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園大廟主辦的「2024開漳聖王文化季」遶境踩街活動將於後天（25日）上午7點登場，活動時間至晚上8點為止，桃市警桃園分局將於中山、民生、民權、中正、成功等周邊路口實施彈性封鎖管制、進行交通維持，呼籲用路人遵從員警及相關人員的引導指揮管制，或提前改道行駛，以免塞在車陣中。記者陳恩惠／翻攝
桃園大廟主辦的「2024開漳聖王文化季」遶境踩街活動將於後天（25日）上午7點登場，活動時間至晚上8點為止，桃市警桃園分局將於中山、民生、民權、中正、成功等周邊路口實施彈性封鎖管制、進行交通維持，呼籲用路人遵從員警及相關人員的引導指揮管制，或提前改道行駛，以免塞在車陣中。記者陳恩惠／翻攝

「2024開漳聖王文化季」遶境踩街活動將於25日周日上午7點登場，踩街隊伍沿途將行經桃園市區中心主要幹道，並在藝文廣場及景福宮廟埕定點演出，桃市警桃園分局除投入大批員警在中山、民生、民權、中正、成功等路口實施彈性封鎖管制、維持交通秩序，主辦的桃園大廟─景福宮也動員守望相助隊員約30名投入協勤，盼活動圓滿順利，歡迎民眾參加年度盛會。

今年參加的特色踩街團隊有柳營女子宋江陣、台南西來庵吉聖堂八家將、朴子太子會美猴王陣、大溪廣澤宮青獅團及24旌節等，另安排難得一見的十二花神蜈蚣閣及扮仙Cosplay邀民眾一同著裝參與踩街；景福宮也開放民眾報名隨香，鼓勵踩街沿線居民商家設置香案，在藝文廣場還有鑽轎底等活動。

桃園分局交通組長林健祥說明，為確保遶境踩街活動出發及返程時的安全及交通秩序，警方將於中山路與民生路口、中正路與博愛路口、中山路與民權路口、中正路與成功路口等周邊路段實施彈性封鎖式管制，並視當天活動現場人、車流狀況，必要時針對中山路與民族路口、中正路與新民街口等2處再強化封鎖管制作為，目的是讓遶境隊伍有序的進入廟埕廣場，降低周邊交通負荷，如造成用路人短暫不便，敬請見諒。

林健祥表示，今年踩街活動上午自8點30分至10點50分，由景福宮出發至中正路藝文廣場，屆時將自中山路左轉民生路、左轉慈文路、右轉同安街、左轉南平路、左轉新埔六街、右轉同德五街、右轉藝文一街、藝文廣場；下午3點至4點30分則從藝文廣場返回景福宮，詳細情形可至官網查詢。

警方呼籲，用路人請遵從員警及相關人員的引導指揮管制，必要時也會連線警察廣播電台提醒駕駛人能及早改道行駛，以免塞在交通大打結的車陣中。

桃園大廟主辦的「2024開漳聖王文化季」遶境踩街活動將於後天（25日）上午7點登場，活動時間至晚上8點為止，桃市警桃園分局將於中山、民生、民權、中正、成功等周邊路口實施彈性封鎖管制、進行交通維持，呼籲用路人遵從員警及相關人員的引導指揮管制，或提前改道行駛，以免塞在車陣中。記者陳恩惠／翻攝
桃園大廟主辦的「2024開漳聖王文化季」遶境踩街活動將於後天（25日）上午7點登場，活動時間至晚上8點為止，桃市警桃園分局將於中山、民生、民權、中正、成功等周邊路口實施彈性封鎖管制、進行交通維持，呼籲用路人遵從員警及相關人員的引導指揮管制，或提前改道行駛，以免塞在車陣中。記者陳恩惠／翻攝

宋江陣 桃園 遶境

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