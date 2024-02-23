竹市龍山東路交通改善動工 今年5月完工解決關埔國小交通衝突
新竹市龍山東路鄰近關埔國小門口，長期在上下學時段容易成為交通衝突點。竹市府今天指出，市府傾聽民意後，並克服施工困難，地方期待已久的龍山東路交通改善工程已在近日動工，預計今年5月底完工，希望藉此解決關埔國小長期交通衝突問題。
竹市府城銷處長嚴翊琦說，城銷處去年舉辦長春公園施工說明會時，居民特別關心龍山東路口鄰近關埔國小衍生的交通問題，並反映長春公園外龍山東路底路口納入變更設計改善一事遙遙無期，市長高虹安指示各單位積極與城銷處配合，做好相關規畫。
竹市府啟動龍山東路交通改善工程困難重重，曾因物料、人工成本增加，承攬廠商無意辦理變更設計追加工項，導致須另案招標，後續又面臨施工介面整合，影響學生就學、住戶進出等，增加施作困難度。經多次召開流標檢討專案會議，終於完成發包。
高虹安表示，市府積極營造友善、舒適且安全的生活環境，長春公園於今年1月啟用後提供全齡無障礙休閒場域，市府團隊同步規畫周邊交通改善措施，並多次與在地居民溝通、檢討設計，促成龍山東路交通改善工程於近期動工，目標工程如期如質完工。
城銷處也向民眾說明，施工期間為減緩交通不便及繞道困擾，將與施工廠商、地方社區協調，採分期分區施工，並設置人行便道維護行人安全，望市民體諒、多加配合。
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