未畫進中壢體育園區範圍雜草叢生交通恐亂 地方盼打通瓶頸

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢體育園區內規畫文小用地，供龍岡國小遷校使用，但文小用地旁及龍興派出所中間150公尺長土地，過去未被畫分徵收範圍內，周邊希望闢建瓶頸道路，桃園市長張善政（左3）昨前往了解。記者翁唯真／攝影
桃園中壢體育園區內規畫文小用地，供龍岡國小遷校使用，但文小用地旁及龍興派出所中間150公尺長土地，過去未被畫分徵收範圍內，周邊希望闢建瓶頸道路，桃園市長張善政（左3）昨前往了解。記者翁唯真／攝影

桃園中壢體育園區如火如荼興建中，園區內規畫文小用地，供龍岡國小遷校使用，但文小用地旁及龍興派出所中間150公尺長土地，過去未被畫分徵收範圍內，現況草叢生，周邊住戶擔心未來學校周圍交通混亂，希望盡速開闢道路。桃園市長張善政昨也到場會勘，會協助盡速開闢瓶頸道路；中壢區公所回應，正交由廠商評估相關資料，後續再提報給工務局提撥經費開闢瓶頸道路。

文小用地旁有龍興國中也僅鄰派出所，周邊住戶多用路需求本就大，若未來新校舍完成，上下班時間將會壅塞，但現況該計畫道路緊鄰國小新校區西南側，卻雜草叢生，希望能盡速闢建與龍勇路能銜接至龍岡路上，加強周邊的交通機能。

市議員吳嘉和說，該瓶頸路段位在龍興派出所及龍岡國小遷校新校區中間，原本納入中壢體育園區徵收範圍內，但可能因為經費問題未被納入，導致這塊長約150公尺的土地荒廢。不過開闢道路是必要之務。現轉為透過協議價購方式向地主徵收，而該處地價高評估經費需花3億元，吳嘉和昨也邀集桃園市長張善政前往會勘了解，允諾市府將全力協助打通瓶頸路段。

「地方居民真的一直問超級期待」當地龍興里長徐秋妲表示，該處周邊有興元宮、市民活動中心，明明距離很短，居民還都需繞道外圍龍岡路後才能進出，相當不方便，未來學生來就讀，交通量更是不敢想像，因此希望寄宿開闢造福民眾。

中壢區公所表示，目前已請廠商製作相關評估資料，彙整完成後提報工務局做後續提案審議，未來預期健全都市路網，讓龍岡路三段已開闢社區能夠更快速的串連至體育園區路網，彌補體育園區興元路無和舊市區道路連接的斷點，之後國小建築完成後也需要有南來北往通行使用的需求。

桃園中壢體育園區如火如荼興建中，園區內規畫文小用地，供龍岡國小遷校使用，但文小用地旁及龍興派出所中間150公尺長土地，過去未被畫分徵收範圍內，現況草叢生，周邊希望闢建瓶頸道路。記者翁唯真／攝影
桃園中壢體育園區如火如荼興建中，園區內規畫文小用地，供龍岡國小遷校使用，但文小用地旁及龍興派出所中間150公尺長土地，過去未被畫分徵收範圍內，現況草叢生，周邊希望闢建瓶頸道路。記者翁唯真／攝影

張善政 體育

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