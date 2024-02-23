竹北市集園區 將審查規格標

新竹縣竹北市公所規畫興建「水岸市集園區River Bank 1」，近期因園區仍空蕩蕩一片，引起地方關注，也認為經費龐大，錢更要花在刀口上。市公所回應，預計3月5日進行工程委託專案管理採購案的規格標審查，整體經費預計14億元，將積極向中央各單位爭取更多補助，達到完善建置。

水岸市集園區基地位於竹北興隆路與自強南路口，在前市長何淦銘任內，2022年11月以5.54億元經費規模動工興建市場，但市長鄭朝方上任後，認為此案容積率僅使用30%，不符實際使用而暫緩施工，並決定打造有國際級建築水準的市場園區，預估經費12億元。

去年7月行政院副院長鄭文燦曾率經濟部次長林全能下鄉視察，允諾將做最有利評估盤整經費挹注。但半年過去，園區基地仍空蕩蕩一片，甚至圍籬還掛著施工舊牌面，寫道預計今年9月完工。

對此，市公所回應，預計在3月5日進行工程委託專案管理採購案的規格標審查，經費估計增至14億餘元，期望未來水岸市集園區River Bank 1成為全台示範點。

竹北市代表會主席林啟賢認為，此案經費龐大，應給市公所時間妥善規畫，仔細評估東區新興人口的實際採買需求，希望能爭取到中央7成補助款。竹北市代表彭竣志也要求公所務必將錢花在刀口上，應有相關評估報告。

市公所指出，目前規畫為地上4.5層、地下2層，集結傳統市場、文創店鋪、親子活動學習中心、展覽與展演空間、青年共創園區與地下停車場等，滿足不同面向需求。