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頭份為恭醫院 獲評重度級急救責任醫院
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院2月6日獲衛福部評定公告為「重度級急救責任醫院」，是繼大千綜合醫院後，縣內第二家獲評成為全重度的急救責任醫院。
縣長鍾東錦表示，苗栗縣長期屬醫療資源不足地區，如今擁有2家全重度急救責任醫院，是全台首例，呼籲鄉親善用寶貴的在地醫療資源。
苗栗縣衛生局指出，為恭醫院原為中度具部分重度級急救責任醫院，經院方積極建立緊急傷病患應變機制、持續引進急重症專科醫師，在急診、腦中風、急性冠心症、重大外傷、高危險妊娠及兒科、加護病房照護等6大項提升軟硬體後，獲衛福部評定為重度級急救責任醫院。
衛生局表示，2019年大千醫院獲評為縣內第一家重度級責任醫院，如今為恭醫院也獲評為全重度級急救責任醫院，兩家醫院地處苗栗縣一南一北，可分別守護苗南、苗北地區急重症照護的患者。
此外，部立苗栗醫院目前是全中度具部分重度級的責任醫院，已向中央爭取12.3億元經費擴建醫院放射腫瘤治療中心及急重症醫療大樓擴建。
位於大湖鄉的大順醫院，也正在積極聘請急診專科醫師。
衛生局也提到，苑裡李綜合醫院是中度級急救責任醫院，通霄光田醫院為一般級責任醫院，兩家醫院為海線地區的民眾提供重要的緊急醫療。
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