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竹市光復路人車爭道 勘設通學步道

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市光復路學生上下學幾乎都被迫走上車道，相當危險。圖／市議員蔡惠婷提供
新竹市光復路學生上下學幾乎都被迫走上車道，相當危險。圖／市議員蔡惠婷提供

新竹市東區光武國中前方是車流量大的光復路，該路段長年沒有通學空間，學生上下學總得與車爭道，險象環生。市議員蔡惠婷昨辦會勘，不分黨派多名議員參與，疾呼市府應更有魄力設置通學空間，建議先做標線人行道或橫跨冷水坑溪的人行橋，交通處允諾將盡速提交通改善小組討論。

光武國中學生數多達1300人，不少住長春街、新莊街的學生都會步行光復路返家，但屬交通要道的光復路一段，路側常見停滿機車，有時還有汽車違規並排停車，學生只能被迫走上車道

市議員蔡惠婷昨發起會勘要求建置通學步道，其他7名議員都到場。與會民代認為，光復路長期欠缺人行空間，地方講了好幾年，市府應展現魄力，朝縮減車道、打通騎樓方向推進，或仿造東山街模式以停車空間，隔出綠色人行通道。

龍山里長陳宣孝提及20多年前在光復路一段上曾有一座通往長春街跨越冷水坑溪的橋，建議市府可重啟施作，讓學生改走人行橋捷徑，通往長春公園。

光武國中校長黃信騰說，學校已盡所能讓出校地打造通學空間，並增加交管，但光復路人車爭道難解，學生只能逆向走「閃車」，希望相關單位協助改善。

市府交通處回應，將彙整相關建議提入最近一次的交通改善小組，邀專家學者研商，短期會先施作標線人行道，長期將努力順平騎樓，至於施作人行橋的建議，也會同步研議可行性。

人行道 議員 車道

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