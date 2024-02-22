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桃園楊梅元宵踩街2天後登場 新屋還有闖關、摸彩活動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
元宵節將於本周六登場，桃園新屋區公所上午9時起在新屋埤親子運動廣場規畫客家傳統三獻吉禮祭天祈福儀式，還有猜燈謎及闖關活動，更能摸彩。圖／新屋區公所提供
元宵節將於本周六登場，桃園新屋區公所上午9時起在新屋埤親子運動廣場規畫客家傳統三獻吉禮祭天祈福儀式，還有猜燈謎及闖關活動，更能摸彩。圖／新屋區公所提供

元宵節將於本周六登場，桃園楊梅將於當天舉行慶元宵踩街表演暨元宵晚會活動，除6大展區的燈籠裝飾外，共有45隊踩街團體自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街表演活動，晚間6時30許開始的晚會還樂團表演；而新屋區公所上午9時起在新屋埤親子運動廣場規畫客家傳統三獻吉禮祭天祈福儀式，還有猜燈謎及闖關活動，更能摸彩。

楊梅客庄藝術燈區今年設置6大展區，展示燈區將至2月29日止。而周六登場的靚靚楊梅慶元宵踩街表演共45隊專業表演團體參與，由桃園市瑞龍傳藝文化協會領頭，以傳統舞龍盛大開場，及身聲劇場星球人的高蹺裝扮特別表演，當日下午3時起展開創意踩街表演活動，歡迎大家闔家參與一同創意踩街熱鬧慶元宵，下午5開始在楊梅區公所前廣場發送限量楊梅小提燈。

楊梅元宵晚會有超強陣容卡司包含神棍樂團、許富凱、BOOM！怪物星人、Control T等，活動於晚間6時30分開始，在會場周邊還有農特產暨文化市集，各時段更有好禮大放送活動，當天在現場於各指定時段拍照打卡，並在粉絲專頁按讚，即可獲得發財米，4000份送完為止，詳細活動資訊請參考官方粉絲團。

而新屋公所當天上午9時至中午在新屋埤親子運動廣場，規畫客家傳統三獻吉禮祭天祈福儀式，還有元宵猜燈謎活動，猜對可獲得精美小禮物，民眾還可參與哈客闖關趣，只要完成闖關並填滿意度問卷，可兌換多肉植物。當天現場還能品嘗客家美食及領取龍年小提燈，活動當天上午8時50分開始還會發放摸彩券，每人限領1張，發完為止，歡迎民眾一同歡度佳節。

元宵節將於本周六登場，桃園楊梅將於當天舉行慶元宵踩街表演暨元宵晚會活動，除6大展區的燈籠裝飾外，共有45隊踩街團體自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街表演活動，晚間6時30許開始的晚會還樂團表演。圖／楊梅區公所提供
元宵節將於本周六登場，桃園楊梅將於當天舉行慶元宵踩街表演暨元宵晚會活動，除6大展區的燈籠裝飾外，共有45隊踩街團體自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街表演活動，晚間6時30許開始的晚會還樂團表演。圖／楊梅區公所提供
元宵節將於本周六登場，桃園楊梅將於當天舉行慶元宵踩街表演暨元宵晚會活動，除6大展區的燈籠裝飾外，共有45隊踩街團體自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街表演活動，晚間6時30許開始的晚會還樂團表演。圖／楊梅區公所提供
元宵節將於本周六登場，桃園楊梅將於當天舉行慶元宵踩街表演暨元宵晚會活動，除6大展區的燈籠裝飾外，共有45隊踩街團體自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街表演活動，晚間6時30許開始的晚會還樂團表演。圖／楊梅區公所提供
元宵節將於本周六登場，桃園楊梅將於當天舉行慶元宵踩街表演暨元宵晚會活動，除6大展區的燈籠裝飾外，共有45隊踩街團體自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街表演活動，晚間6時30許開始的晚會還樂團表演。圖／楊梅區公所提供
元宵節將於本周六登場，桃園楊梅將於當天舉行慶元宵踩街表演暨元宵晚會活動，除6大展區的燈籠裝飾外，共有45隊踩街團體自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街表演活動，晚間6時30許開始的晚會還樂團表演。圖／楊梅區公所提供

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