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桃園燈會遭批矮化 張善政「直球對決」批綠營譁眾取寵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市議員今天質疑，桃園燈會廠商宣傳影片出現簡體字「中國台灣」，是自我矮化、統戰。市長張善政反批有心人士「只求自己聲量」令人非常遺憾。本報資料照片
民進黨桃園市議員今天質疑，桃園燈會廠商宣傳影片出現簡體字「中國台灣」，是自我矮化、統戰。市長張善政反批有心人士「只求自己聲量」令人非常遺憾。本報資料照片

民進黨桃園市議員今天質疑，桃園燈會廠商宣傳影片出現簡體字「中國台灣」，是自我矮化、統戰。市長張善政今晚在臉書發文「直球對決」，澄清相關帳號及影片與市府無關，有心人士仍張冠李戴，痛批「只求自己聲量，卻傷害桃園的作為」真的令人非常遺憾。

民進黨議員黃瓊慧、王珮毓、魏筠今表示，今年的桃園燈會不但沒有主燈，還以「漢服體驗」為名行統戰之實，廠商在宣傳影片片尾出現簡體字「中國台灣、兩岸青年漢服齊聚」的字眼，根本是甘願自我矮化，引起民眾反感後還刪文。

觀旅局下午澄清，該臉書粉專內容為民間愛好者交流相關世界各地的漢服活動訊息，觀旅局並無任何授權，也無權干涉，事前並不知情該影片，也不認同以這種方式宣傳桃園燈會及漢服活動。

張善政晚間在臉書發文強調，桃園燈會是市政府主辦的活動，也是年節期間桃園的一大盛事，任何的蓄意矮化、造謠抹黑，市府以及所有市民都不能接受。

張善政說，今日有臉書帳號以非官方的矮化用詞來稱呼桃園市以及桃園燈會，市府也立即發布新聞稿澄清，該帳號及影片與市府、桃園燈會完全無關，但仍有部分有心人士仍然企圖張冠李戴，扭曲影片內容為是燈會官方所製作。

張善政表示，面對不正確的用詞，所有中華民國國民本來應當要齊心對外，「但這些人為了譁眾取寵，不協助桃園澄清名譽，反而蓄意造謠，廣為宣傳對岸的錯誤用語。這種只求自己聲量，卻傷害桃園的作為，真的令人非常遺憾。」

張善政表示，他們堅定反對所有惡意矮化以及不實謠言，「中華民國桃園市，誠摯歡迎所有好朋友來桃園燈會，一同領略桃園之美。」

張善政 影片 桃園 漢服 燈會

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