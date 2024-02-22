鐵道綠廊深夜熄燈騎士摔車 苗縣府允設反光警示

苗栗市「鐵道綠廊」日前發生騎士深夜摔車事件，國民黨苗栗縣議員余文忠今天實地會勘促改善。苗栗縣府指出，研判在晚間10時後路燈關閉時段發生意外，將加裝夜間反光警示。

苗栗市「鐵道綠廊」自行車道是苗栗縣政府數年前辦理「苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程」其中1項綠廊串聯計畫，以苗栗火車站為起點，利用鐵路沿線空間串接貓裏山公園至功維敘隧道口，全長約2公里。

1名自行車騎士日前於深夜騎乘綠廊時，因缺乏燈光照明，直接撞上架設在自行車道入口的車阻鐵架。余文忠今天會同市民代表、里長，邀集苗栗縣水利處、苗栗市公所前往事發地會勘。

苗栗縣水利處城鄉發展科長何明龍指出，「鐵道綠廊」自行車道於2021年完工，路燈開啟時段為傍晚5時至晚間10時，研判摔車民眾可能在晚間10時後、路燈已關閉時段發生意外，短期內將先增設解說公告，並加裝夜間反光警示。

余文忠表示，「鐵道綠廊」起點在苗栗火車站、穿越市中心可抵達貓裏山公園及功維敘隧道是許多民眾休憩散步的空間，但附近居民反映，晚間10時以後，沿途路燈全部熄滅，部分路徑較為偏僻，加上這次騎士摔車意外，希望能加以改善。

他建議延長「鐵道綠廊」路燈照明時間至晚間11時，若縣府有經費顧慮，可先試辦6個月，或是尋求企業認養方式避免增加公部門預算支出。

對此，何明龍指出，目前路燈開放時間是與鄰近同心公園路燈一致，對於相關建議，會與後續苗栗市公所是否接手管養等問題，一併綜整檢討研議。