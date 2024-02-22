新竹公園櫻花開7成湧賞櫻人潮 元宵晚會本周六登場

元宵節24日登場，新竹市政府當天下午將舉辦一連串踩街、街頭藝人表演活動，下午4點在孔廟廣場發放限量提燈，傍晚5點起到晚上8點在新竹公園圓形廣場還有元宵晚會。新竹公園近日櫻花盛開，目前花況約7成，吸引不少民眾欣賞粉嫩櫻花姿態，24日起一連2天的下午到晚上，市府在新竹公園也推出元宵賞櫻市集，歡迎遊訪。

新竹市政府「2024龍Stay新竹過好年」燈會展期一路到3月10日，24日元宵節當晚重頭戲是在新竹公園圓形廣場舉辦元宵晚會，邀來東門國小舞蹈團表演「歡喜佳節慶元宵」開場，還有猜燈謎以及天馬戲創作劇團、黃花樂團和氣球天使接力表演。

此外，24日至25日的下午1點至晚上8點，在新竹公園舉辦的元宵賞櫻市集，將推出櫻花季創意限定商品及DIY體驗活動，共50個攤位，讓民眾拍美照、吃美食、買美貨。

新竹公園最近櫻花盛放，竹市府指出，新竹公園有河津櫻、富士櫻、八重櫻、山櫻花等共約860株櫻花樹，感謝新竹市育櫻會歷年來悉心協助照顧，目前花況已開近七成，估計接續不同品種的櫻花，繼續綻放到3月中，請賞花民眾把握假期來賞櫻。

城銷處提醒，元宵節24日下午4點開始，在孔廟前廣場免費發放Q萌可愛的「福氣龍來」小提燈，限量6千份，發完為止，歡迎民眾到場領取。城市行銷處長嚴翊琦說，歡迎大小朋友組裝完小提燈後前往東門城迎曦門與「福氣龍好」主燈合照留念，更可在元宵節當日到新竹公園提燈籠、賞夜櫻，在元宵佳節留下美好回憶。