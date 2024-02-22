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竹市光復路學生與車爭道景象曝 民代今會勘爭通學空間

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市光復路車流量大，學生上下學幾乎都被迫走上車道，相當危險。圖／市議員蔡惠婷提供
新竹市光復路車流量大，學生上下學幾乎都被迫走上車道，相當危險。圖／市議員蔡惠婷提供

新竹市東區光武國中前方是車流量大的光復路，該路段長年沒有通學空間，學生上下學總得與車爭道，險象環生。市議員蔡惠婷今辦會勘，藍綠黃白不分黨派議員都到場關心，直指過去長年爭取通學人空間都沒有進展，市府應更有魄力推進，建議先做標線人行道或橫跨冷水坑溪的人行橋，交通處允諾將提交通改善小組盡速討論。

新竹市光復路是地方交通要道，車流頻繁且通行量大，光武國中學生數多達1300人，不少住長春街、新莊街的學生都會步行光復路返家，但光復路路側緊鄰商家與大樓的前方幾乎都停滿機車，有時還有汽車違規並排停車，學生幾乎都只能被迫走上車道

時力市議員蔡惠婷今天發起「光復路一段476巷口至長春街口建置通學步道」會勘，包括同黨林彥甫、廖子齊、國民黨張祖琰、綠黨劉崇顯、民進黨劉彥伶、民眾黨宋品瑩與李國璋等人都到場，交通安全唬平安2.0、行人零死亡推動聯盟等團體也參與。

與會民代認為，「下了車，大家都是走路的人」，光復路長期欠缺人行空間，地方講了好幾年，市府都沒有積極處理。市府應展現魄力推動，盡速規畫相關專案、擬定期程，可縮減車道、打通騎樓，或仿造東山街模式以停車空間，隔出綠色人行通道。

多名東區里長也與會關心，龍山里長陳宣孝拋出新構想，提及20多年前在光復路一段上曾有一座通往長春街跨越冷水坑溪的橋，是他的兒時回憶，建議市府可以重啟施作，讓學生能不用非得走車流量大的光復路，可改走人行橋捷徑，通往長春公園。

光武國中校長黃信騰說，學校附近車水馬龍，已盡所能讓出校地打造通學空間，並增加交管維護秩序，但光復路人車爭道難解，許多住在關新路、長春街的孩子會走光復路返家，但路上車水馬龍，孩子多會逆向走以利「閃車」，希望相關單位協助改善。

市府交通處、教育處與都發處都參與會勘，交通處表示，現場民代與民眾提議都會帶回府內討論，並彙整提入最近一次的交通改善小組，邀專家學者研商，短期會先施作標線人行道，長期將努力順平騎樓，至於施作人行橋的建議，也會同步研議可行性。

新竹市光復路車流量大，學生上下學幾乎都被迫走上車道，相當危險。圖／市議員蔡惠婷提供
新竹市光復路車流量大，學生上下學幾乎都被迫走上車道，相當危險。圖／市議員蔡惠婷提供
時力市議員蔡惠婷今天發起「光復路一段476巷口至長春街口建置通學步道」會勘，要求市府展現魄力推動通學空間。記者張裕珍／攝影
時力市議員蔡惠婷今天發起「光復路一段476巷口至長春街口建置通學步道」會勘，要求市府展現魄力推動通學空間。記者張裕珍／攝影
新竹市光復路車流量大，學生上下學沒有合適通學空間，時力市議員蔡惠婷要求市府展現魄力，建議施作標線型人行道。記者張裕珍／攝影
新竹市光復路車流量大，學生上下學沒有合適通學空間，時力市議員蔡惠婷要求市府展現魄力，建議施作標線型人行道。記者張裕珍／攝影
時力市議員蔡惠婷今天發起「光復路一段476巷口至長春街口建置通學步道」會勘，龍山里長陳宣孝建議施作人行橋作為通學捷徑。記者張裕珍／攝影
時力市議員蔡惠婷今天發起「光復路一段476巷口至長春街口建置通學步道」會勘，龍山里長陳宣孝建議施作人行橋作為通學捷徑。記者張裕珍／攝影
新竹市光復路車流量大，學生上下學幾乎都被迫走上車道，相當危險。圖／市議員蔡惠婷提供
新竹市光復路車流量大，學生上下學幾乎都被迫走上車道，相當危險。圖／市議員蔡惠婷提供
新竹市光復路車流量大，學生上下學沒有合適通學空間。記者張裕珍／攝影
新竹市光復路車流量大，學生上下學沒有合適通學空間。記者張裕珍／攝影

人行道 新竹 車道

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