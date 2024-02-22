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國發會提報桃竹苗大矽谷推動方案 鍾東錦：當然是好事

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國發會今天在行政院會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」，苗栗縣長鍾東錦表達支持及感謝立場。聯合報資料照片
國發會今天在行政院會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」，苗栗縣長鍾東錦表達支持及感謝立場。聯合報資料照片

國發會今天在行政院會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」，盼藉此促進桃竹苗地區科技產業，帶動就業機會及薪資提升，平衡區域發展。苗栗縣長鍾東錦表示，桃竹竹苗推動大矽谷計畫「當然是好事」且讓苗栗沾光，縣內目前也積極配合「找地」並著手解編特定農業區的作業，預計可擴編產專區達600公頃土地，此外水資源也將充分運用回收的生活汙水。

鍾東錦表示，他先前曾赴行政院了解大矽谷方案，中央要求地方快點找地，苗栗預估有600公頃的土地要辦理擴編成為產業專區，其中竹南、頭份占比居多，另外銅鑼科學園區如果無法配合提供土地，將考慮在海線後龍地區開發產業園區；水的部分，竹南、頭份都有汙水回收系統，廠商也樂於使用回收處理的汙水，有助達到減碳指標。

鍾東錦指出，感謝行政院提出桃竹苗大矽谷計畫，讓苗栗也能沾光，且未來發展的機會很大，尤其竹南、頭份有很多的年輕勞動力。水資源方面，苗栗的水庫多，中央也考慮要啟動「天花湖」水庫計畫，希望縣府多跟鄉親溝通，他個人的立場是鼓勵中央先辦土地徵收，未來在適當時間點建水庫，屆時縣府將站在協助的立場，與地方各級民代一起努力，以最周延的方式為地方發展配合推動國家政策。

國發會今天在行政院會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」，苗栗縣長鍾東錦表達支持及感謝立場。聯合報資料照片
國發會今天在行政院會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」，苗栗縣長鍾東錦表達支持及感謝立場。聯合報資料照片

矽谷 行政院 鍾東錦

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