國發會提報桃竹苗大矽谷推動方案 鍾東錦：當然是好事

國發會今天在行政院會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」，盼藉此促進桃竹苗地區科技產業，帶動就業機會及薪資提升，平衡區域發展。苗栗縣長鍾東錦表示，桃竹竹苗推動大矽谷計畫「當然是好事」且讓苗栗沾光，縣內目前也積極配合「找地」並著手解編特定農業區的作業，預計可擴編產專區達600公頃土地，此外水資源也將充分運用回收的生活汙水。

鍾東錦表示，他先前曾赴行政院了解大矽谷方案，中央要求地方快點找地，苗栗預估有600公頃的土地要辦理擴編成為產業專區，其中竹南、頭份占比居多，另外銅鑼科學園區如果無法配合提供土地，將考慮在海線後龍地區開發產業園區；水的部分，竹南、頭份都有汙水回收系統，廠商也樂於使用回收處理的汙水，有助達到減碳指標。