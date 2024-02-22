桃竹苗大矽谷計畫通過 高虹安：盼中央支持改善交通

行政院今天召開院會，會中通過「桃竹苗大矽谷推動方案」，預估投入近200億元預算，並評估未來4年預計帶來6兆元產值。新竹市長高虹安對此樂見其成，強調市府團隊將全力配合推動大矽谷計畫，但竹市長期面臨交通瓶頸，企盼中央能全力支持相關改善計畫，也要正視桃竹苗地區的整體大眾運輸規畫。

竹市府指出，新竹市產學研資源豐富，市長高虹安及市府團隊上任一年多的時間，針對地方發展、大眾運輸、民眾權益等面向已擬定多項計畫向中央提出補助並期盼支持，交通部分包括與科管局及新竹縣政府簽訂大新竹輕軌MOU、國道1號高速公路協控計畫、桃竹竹苗TPASS通勤定期票、縣市先導公車、竹竹苗公路客運續營等。

按行政院對外說明，「桃竹苗大矽谷計畫」將帶來龐大經濟效益，市府認為，鑑於外界反映竹科園區缺乏國家主導的公共運輸規畫導致交通長期壅塞，市府已提出並申請多項改善計畫，希望中央全力支持，並期待正視桃竹苗地區的整體大眾運輸規畫。

竹市府交通處進一步說明，新竹市率先與新竹縣政府和科管局合作簽訂大新竹輕軌MOU，對桃竹苗有深遠的幫助，期盼「桃竹苗大矽谷計畫」加入「大新竹輕軌計畫」，由行政院主導、評估全額補助工程經費及負責後續營運，將打造大矽谷完善的軌道運輸網路，解決長期以來交通壅塞課題，因應未來科技廊所衍生的交通需求。

行政院「桃竹苗大矽谷計畫」初步將「竹科X計畫第二期」及「新竹輕軌」納入，竹市府對此指出，正積極與國科會（竹科管理局）協調，盡速協助提案層報國發會及行政院，盼將「竹科X計畫第二期」核定為國家重大建設計畫，並由行政院核定後，再請內政部同意頭前溪都市計畫（即竹科X計畫第二期都市計畫）續審，加速實現並配合推進「桃竹苗大矽谷計畫」。

市府也提到，市府與國科會合作籌設竹科X計畫，首棟研發大樓預計今年完工，將打造公道五路沿線的科技產業2.0升級，並引進AI、IOT、研發設計、資訊軟體及服務、5G行動通訊、大數據等產業。期盼中央地方攜手打造優質投資環境，市府也將持續協助科管局，攜手共促竹市在地經濟與城市發展。