快訊

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

啦啦隊「最強外掛」秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃竹苗大矽谷計畫通過 高虹安：盼中央支持改善交通

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安上任後擔任交通改善小組召集人，希望中央能給予更多支持與補助。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安上任後擔任交通改善小組召集人，希望中央能給予更多支持與補助。圖／竹市府提供

行政院今天召開院會，會中通過「桃竹苗大矽谷推動方案」，預估投入近200億元預算，並評估未來4年預計帶來6兆元產值。新竹市長高虹安對此樂見其成，強調市府團隊將全力配合推動大矽谷計畫，但竹市長期面臨交通瓶頸，企盼中央能全力支持相關改善計畫，也要正視桃竹苗地區的整體大眾運輸規畫。

竹市府指出，新竹市產學研資源豐富，市長高虹安及市府團隊上任一年多的時間，針對地方發展、大眾運輸、民眾權益等面向已擬定多項計畫向中央提出補助並期盼支持，交通部分包括與科管局及新竹縣政府簽訂大新竹輕軌MOU、國道1號高速公路協控計畫、桃竹竹苗TPASS通勤定期票、縣市先導公車、竹竹苗公路客運續營等。

按行政院對外說明，「桃竹苗大矽谷計畫」將帶來龐大經濟效益，市府認為，鑑於外界反映竹科園區缺乏國家主導的公共運輸規畫導致交通長期壅塞，市府已提出並申請多項改善計畫，希望中央全力支持，並期待正視桃竹苗地區的整體大眾運輸規畫。

竹市府交通處進一步說明，新竹市率先與新竹縣政府和科管局合作簽訂大新竹輕軌MOU，對桃竹苗有深遠的幫助，期盼「桃竹苗大矽谷計畫」加入「大新竹輕軌計畫」，由行政院主導、評估全額補助工程經費及負責後續營運，將打造大矽谷完善的軌道運輸網路，解決長期以來交通壅塞課題，因應未來科技廊所衍生的交通需求。

行政院「桃竹苗大矽谷計畫」初步將「竹科X計畫第二期」及「新竹輕軌」納入，竹市府對此指出，正積極與國科會（竹科管理局）協調，盡速協助提案層報國發會及行政院，盼將「竹科X計畫第二期」核定為國家重大建設計畫，並由行政院核定後，再請內政部同意頭前溪都市計畫（即竹科X計畫第二期都市計畫）續審，加速實現並配合推進「桃竹苗大矽谷計畫」。

市府也提到，市府與國科會合作籌設竹科X計畫，首棟研發大樓預計今年完工，將打造公道五路沿線的科技產業2.0升級，並引進AI、IOT、研發設計、資訊軟體及服務、5G行動通訊、大數據等產業。期盼中央地方攜手打造優質投資環境，市府也將持續協助科管局，攜手共促竹市在地經濟與城市發展。

矽谷 行政院 高虹安

延伸閱讀

政院通過大矽谷計畫 楊文科喊話先核定台知、科三

放高虹安賀年看板被諷「顧廁所」竹市府：勿過度解讀

陳建仁：各國信賴印度移工 盼有心人士勿污名化

台灣加入巨型麥哲倫望遠鏡計畫 成宇宙奧秘研究前鋒

相關新聞

遭矮化？議員爆燈會影片有簡體字「中國台灣」 桃園市政府回應了

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天質疑，桃園燈會廠商宣傳影片出現簡體字「中國台灣」，是自我矮化、統戰。市府表示，影片並非市府授...

平鎮汽車零件發生大火 空品檢測出爐「這2區」要注意

桃園平鎮南東路496號永全貨櫃通運股份有限公司內存放的汽車零件，今上午9時許起火燃燒，濃煙漫天際，消防人員獲報後於2小時...

竹市光復路學生與車爭道景象曝 民代今會勘爭通學空間

新竹市東區光武國中前方是車流量大的光復路，該路段長年沒有通學空間，學生上下學總得與車爭道，險象環生。市議員蔡惠婷今辦會勘...

國發會提報桃竹苗大矽谷推動方案 鍾東錦：當然是好事

國發會今天在行政院會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」，盼藉此促進桃竹苗地區科技產業，帶動就業機會及薪資提升，平衡區域發展。苗...

桃竹苗大矽谷計畫通過 高虹安：盼中央支持改善交通

行政院今天召開院會，會中通過「桃竹苗大矽谷推動方案」，預估投入近200億元預算，並評估未來4年預計帶來6兆元產值。新竹市...

桃園昨火警空氣品質恐變差 有5種症狀要盡速就醫

桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司楊梅廠從事印染業，所幸現場無人受傷受困。桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。