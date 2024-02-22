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免費營養午餐滿周年 桃園再推10校建「智慧廚房」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市大竹國小建置全市首座推動智慧廚房監控系統及電子巡檢系統，市長張善政今天到校視察，表示會將智慧廚房推廣到全市。記者朱冠諭／攝影
桃園市大竹國小建置全市首座推動智慧廚房監控系統及電子巡檢系統，市長張善政今天到校視察，表示會將智慧廚房推廣到全市。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府推出免費營養午餐滿一年，市長張善政今天到大竹國小視察，該校也是全市首座推動智慧廚房監控系統及電子巡檢系統學校。教育局表示，今年預計再規畫10所學校設置智慧系統，將以有自設廚房、供餐數較多的學校優先試辦，協助減輕學校人員行政負擔。

大竹國小營養午餐廚房建置全市首座「智慧廚房監控系統」及「電子巡檢系統」，校長吳雅芬表示，透過廚房設備感測器與遠端攝影機進行廚房智慧監控與管理，可偵測瓦斯外洩、監控鍋爐出水溫度與廚房溫溼度；另營養師督導廚房人員午餐製備流程、設備使用情形及環境清潔等巡檢工作，以往都使用紙本，現在則可利用電子系統搞定，還能自動整合數據分析，環保又省時省力。

教育局表示，今年預計再規畫10所學校設置智慧監控系統及電子巡檢系統，初估1個學校設置成本約50萬內，未來會持續推廣至其他學校，簡化紙本作業流程。

張善政今走進教室一起上營養教育，和低年級學生熱情互動。他表示，市府去年起於國中和國小實施免費營養午餐，也關心每頓午餐的品質，大竹國小是智慧廚房的示範點，將以此為基礎逐步推動至各校園，此外教育局已與衛生局及農業局合作，每年定期組成午餐訪視小組，訪查各校辦理午餐情形，實地抽查餐飲衛生，保障孩子食物安全。

桃園市大竹國小建置全市首座推動智慧廚房監控系統及電子巡檢系統，市長張善政今天到校視察，表示會將智慧廚房推廣到全市。記者朱冠諭／攝影
桃園市大竹國小建置全市首座推動智慧廚房監控系統及電子巡檢系統，市長張善政今天到校視察，表示會將智慧廚房推廣到全市。記者朱冠諭／攝影

廚房 教育局 監控

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