免費營養午餐滿周年 桃園再推10校建「智慧廚房」

桃園市政府推出免費營養午餐滿一年，市長張善政今天到大竹國小視察，該校也是全市首座推動智慧廚房監控系統及電子巡檢系統學校。教育局表示，今年預計再規畫10所學校設置智慧系統，將以有自設廚房、供餐數較多的學校優先試辦，協助減輕學校人員行政負擔。

大竹國小營養午餐廚房建置全市首座「智慧廚房監控系統」及「電子巡檢系統」，校長吳雅芬表示，透過廚房設備感測器與遠端攝影機進行廚房智慧監控與管理，可偵測瓦斯外洩、監控鍋爐出水溫度與廚房溫溼度；另營養師督導廚房人員午餐製備流程、設備使用情形及環境清潔等巡檢工作，以往都使用紙本，現在則可利用電子系統搞定，還能自動整合數據分析，環保又省時省力。

教育局表示，今年預計再規畫10所學校設置智慧監控系統及電子巡檢系統，初估1個學校設置成本約50萬內，未來會持續推廣至其他學校，簡化紙本作業流程。