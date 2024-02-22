平鎮汽車零件發生大火 空品檢測出爐「這2區」要注意

桃園平鎮南東路496號永全貨櫃通運股份有限公司內存放的汽車零件，今上午9時許起火燃燒，濃煙漫天際，消防人員獲報後於2小時內將火勢撲滅，消防局通報環保局後，隨即派員前往應變，經量測下風處揮發性有機物為3.58 ppm，環保局持續監控空氣品質。而昨晚楊梅力鵬公司火警，今上午8時下風處總揮發有機物濃度已降至1.0ppm，未有異常。

今上午9時許起火燃燒，濃煙漫天際，消防人員獲報後於2小時內將火勢撲滅，今上午現場為地上1層鐵皮屋物流公司倉庫，燃燒1樓倉庫內的大量紙箱及汽車零組件，燃燒面積約700平方公尺，所幸無人員受傷受困，火勢於11時13分撲滅，不過詳細起火原因火調科尚在調查中，該廠是否涉及違反空汙法第32條，將依消防局火災原因調查鑑定書辦理後續事宜。

環保局指出，永全貨櫃通運股份有限公司，從事汽車零組件販售，業者於上午自行向消防局通報火警，現場僅作倉庫使用，未有存放毒化物。經檢測，上午風向以東北風為主，故下風處受影響區域可能落在平鎮及其交界的龍潭。

環保局已派遣多名稽查員於現場持續監控下風處總揮發性有機物與PM2.5數值，呼籲下風處民眾或敏感族群注意防護。目前上下風處的中壢、平鎮與龍潭測站PM2.5為16-19 微克/立方公尺，尚無明顯異常。

環保局說，有關火災後產生廢棄物，已要求業者應委託經主管機關核准設立合法清除、處理機構，妥善清理廢棄物，並留存清運聯單備查。

而昨晚的楊梅力鵬公司火警，環保局今再表示，昨經量測下風處揮發性有機物為1.6 ppm，並採每3小時監測一次。因晚間9時30分轉變風向，故環保局同步模擬可能影響區域為楊梅區、新竹縣湖口鄉。

環保局說，今上午8時下風處總揮發有機物濃度已降至1.0 ppm，目前吹東北風，環保局同步檢視上、下風處空品測站PM2.5濃度皆為20 微克/立方公尺左右，未有異常。