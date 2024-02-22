偏鄉消防員穿梭山林火海救災 金晅建設受感動捐救災車

新竹金晅建設有限公司董事長鄭寬雄，去年看到大鹿林道森林大火，發現滿山遍野火海的現場，處處都有消防員穿梭其中，深受感動，於是決定捐贈救災車輛給五峰等偏鄉單位，讓其消防救災工作更添利器。新竹縣消防局也於今天上午舉辦捐贈儀式，新竹縣長楊文科也表示，這對山區消防分隊來說是非常實用的大禮物。

「取之於社會，就要回饋於社會」，鄭寬雄指出，消防工作充滿危險，前陣子發生霞喀羅石鹿登山口山林火警，去年也發生大鹿林道森林大火，他從新聞影片中，看到滿山遍野火海的現場，處處都有消防員身影，因此決定要捐贈救災車輛給五峰偏鄉單位，爾後只要做得到的範圍，就會努力為民眾做到。

楊文科也感謝金晅建設公司，一直低調行善。董事長鄭寬雄這次將行善足跡跨入消防領域，對山區消防分隊來說算是非常實用的大禮物，由於五峰鄉地處偏鄉，除了執行火災搶救工作外，平常還要執行山難搜救勤務，非常欠缺一輛四輪傳動的救災車，相信加入這輛救災車，可強化消防隊員面對崎嶇地形的應對能力及增加消防分隊的救災能力。