放高虹安賀年看板被諷「顧廁所」竹市府：勿過度解讀

民進黨籍新竹市議員曾資程今天在臉書發文，表示今天到十八尖山跑步，順道了解十八尖山改造後情形，接獲跑友告知新蓋的廁所外有人「顧便所」，原來是市府在廁所立了一幅市長高虹安的賀年看板，不僅如此，大菜市也有類似看板，讓他不禁直言是否全新竹市的公有設施、土地上，只要高虹安市長喜歡，想掛哪就掛哪？

竹市府回應，運用市長頭像向市民拜年，祝福市民一起過好年，藉此營造過年的喜氣氛圍，如此單純的拜年祝賀不應被過度解讀，更不該抹煞美意，希望議員切勿片面解讀、過度衍伸。

竹市府也提到，也有其他縣市長刊掛看板祝賀民眾，例如鄰近的竹北市長鄭朝方也有類似拜年看板，顯示不分黨派，都有縣市長或機關單位、團體與民眾互道祝賀。

十八尖山是新竹市的重要遊憩景點，每天健行登山的民眾不少，竹市府在今年初完成十八尖山環境改善工程，包括入口處200公尺的電線地下化，也同步改造入口處的廁所，透過修改廁所入口位置，強化室內對流通風效果，使廁所內部更為清新、透風。

曾資程說，今天去十八尖山跑步時，經跑友告知，「新蓋好的廁所，找一個24小時的人來顧便所」，原來是高虹安的拜年看板就立在廁所旁，他不禁想問，這會讓景觀變得更漂亮嗎？還是立了之後能夠提升城市的能見度？還是說要幫市長提高知名度？

曾資程說，城市進步、公民素質養成，需要點滴累積，自己過去曾在市議會提案，要求公有設施不得懸掛選舉布條旗幟，獲得四分之三跨黨派議員支持，但從十八尖山到大菜市場都有市長的拜年看板，如果上行下效，是否其他市民也可以申請來懸掛？