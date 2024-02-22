竹北東區多功能市場最新進度曝 民代：錢要花在刀口上

新竹縣竹北市公所擘畫興建「水岸市集園區River Bank 1」（暫名，原東區市場），竹北市長鄭朝方推動並持續向中央爭取預算補助，近期因園區仍空蕩蕩一片，引發在地討論。對此，市公所回應，預計將於3月5日進行工程委託專案管理採購案的規格標審查，經費預計為14億多，將積極向中央各單位爭取更多補助，達到完善建置。

水岸市集園區基地位於竹北興隆路與自強南路口，緊鄰橫跨新竹縣、市的經國大橋，提案後歷經多年籌備，在前任市長拍案下，以約5.54億元於2022年11月動工，鄭朝方上任後，認為此案的建蔽率和容積率，受限於原來的預算，容積率只有使用30%，建物僅規畫一樓半，原本的規畫不符合使用，爾後暫緩施工。

竹北市公所盤點東區市場附近場域，將打造一座多功能國際級建築水準的市場園區，初步經費預估12億，去年7月行政院副院長鄭文燦今率經濟部次長林全能等相關部會下鄉視察，允諾將做最有利評估，盤整經費挹注。

近期因園區仍空蕩蕩一片，且門口的資訊寫著舊有的資訊，預計今年9月完工，引發在地討論，許多人關注「何時要動工？」、「東區市場什麼時候完成？」對此，市公所回應，此案預計在3月5日進行工程委託專案管理採購案的規格標審查，經費為14億多，也期望未來水岸市集園區River Bank 1能具有1+1大於2的效果，讓東區市場成為全台示範點。

竹北市代表會主席林啟賢回應，此金額很龐大，應該要給市公所時間來好好規畫，仔細評估在地東區的需求，包含新興人口對於市場的採買需求與方式，畢竟增加其他園區設施，就等於經費將再增加，不能無限上綱。針對目前粗估金額為14億，林啟賢認為，若未向中央爭取到7成，地方要執行恐有些困難，此案原本的已解約，目前新的計畫案與方向，未來會再經過代表會審查。

竹北市代表彭竣志認為，東區的確有此需求，多數都會支持此案，然因經費很龐大，的確需要爭取中央補助，但也要將錢花在刀口上，看得到成效報告，民眾對此案也會更多檢視。

立委林思銘表示，整體規畫案所需興建費用，竹北市公所欲向中央申請補助，只要公所向他提出已經向中央申請經費補助的提案，他樂於協助地方向中央爭取建設經費，他會邀集補助單位儘速審查通過補助市公所爭取的經費。