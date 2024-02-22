工地汙染 豆子埔溪變牛奶河

新竹縣豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路河段，19日出現不明乳白色液體和白色粉末，宛若奶粉沒泡開的「牛奶河」，縣府環保局到場稽查後開罰；民代質疑汙染層出不窮起因「罰不怕」，建議縣府跨局處另訂自治條例，嚴格規範建商、營造工地若有汙染情事，應勒令停工。

豆子埔溪屢遭營建工地汙染，堪稱多災多難。環保局統計，從去年1月起至今年2月，已裁罰26件關於豆子埔溪汙染案件，累積開罰超過1300萬。

議員朱健銘指出，豆子埔溪汙染事件層出不窮，這次地段雖不同，但又同樣是建商、營建工地排出的汙水；竹北建案多，只要1家違法1次，就會嚴重破壞環境。

朱健銘認為，對建商來說罰錢事小，擺明已準備好一筆預算讓環保局開罰，趕工才是最重要的，被罰的錢就當成給縣府的趕工費，但環保局根據法規，也就只能罰錢，建議縣府跨局處另訂自治條例，規範建商、營造工地若有汙染情事就勒令停工。

環保局表示，19日發現豆子埔溪流出汙水後，立即派員前往稽查，前天再次派員前往汙染發生地溯源追查，發現一處營建工地放流口流出白色汙水，當下要求業者立即停止排放，並限期清除豆子埔溪白色汙水，後續將依違反水汙法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。