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桃園燈會雙展區點亮

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各種顏色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各種顏色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影

2024桃園燈會昨晚點燈，桃園區南昌森林公園上演華麗磅礡的燈光秀，精采的舞龍表演、馬戲團和藝人歌手輪番上陣。桃園市觀光旅遊局表示，即日起至3月3日，南昌森林公園與虎頭山創新園區都有各種精采節目，歡迎民眾踴躍前往。

桃園燈會今年斥資4900萬元打造南昌森林公園、虎頭山創新園區雙展區，分別以創新與傳統元素設計，南昌燈區天天都有絢麗的主題燈光秀及藝術作品展，虎頭山除有趣的親子互動燈組，還可感受古代市集、婚禮與廟會的氛圍場景，體驗「有燈有會」的元宵。

觀旅局指出，燈光秀以各種顏色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌，例如綠色代表自然永續、藍紅白閃爍象徵國旗，弧形光束的動態演繹航空城起飛，光束集結於天空則寓意桃園向世界揮手與國際接軌。

活動昨邀國立體育大學舞龍隊的「夜光龍」和UNI馬戲團表演，人氣女團「未來少女幽靈水晶」與歌手卓義峯擔任演唱嘉賓。觀旅局表示，燈會期間，南昌燈區每晚都有多組歌手獻唱，虎頭山燈區則有漢服提燈夜遊體驗與傳統雜耍特技，二地的表演都精采可期。

市長張善政表示，今年燈會有國際團隊和桃園宮廟參加，南昌燈區有國際展品與台灣現代燈飾，虎頭山燈區有比較傳統的燈會；2025年台灣燈會在桃園，希望今年的桃園燈會能帶給大家不一樣的氛圍，也為明年台灣燈會熱身。

觀旅局長周柏吟也說，今年燈會燈光秀內容豐富，燈光搭配音樂，有一快一慢不同的展演方式，每15分鐘展演一次，希望大家喜歡。

台灣燈會 桃園 森林公園

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