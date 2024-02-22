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桃園鐵路地下化 地面打造綠園道

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園鐵路地下化預計2030年完成，市府昨提出沿線都市發展計畫，最大亮點是將地面約16公里路廊打造為全市最長的綠園道，強化人本交通，民代則建議納入整體大眾運輸便利性；市府表示，將透過監控流量合理推測交通變化，規畫替代道路、設置公車專用道等維護交通。

目前與台鐵軌道平行的台1線車流量大，經常塞車，外界盼望鐵路地下化後騰空的路廊，可形成桃園另一條交通動脈，前市府規畫配置雙向2車道的一般道路。

新市府進一步規畫鐵路地下化後的都市發展，都發局長江南志昨在市政會議報告指出，最關鍵的鐵路地下化後騰空路廊的規畫，由於行人地獄、人本交通議題發酵，計畫將騰空路廊從車本設計，改以綠園道為概念，朝人本設計調整。

江南志說，過去台北、新北鐵道騰空後的路廊設置市民大道和高架道路，都以多車道為目標，桃園思考人本和綠色運輸優先，甚至可設置帶狀公園，打造成桃園最長的綠園道。

市長張善政也認同，盼以巴黎香榭大道為目標，積極實現城市美學，將16公里長的綠園道打造為城市中的漂亮風景，讓市容更美。

議員彭俊豪、凌濤則說，桃園缺乏南北縱向幹道，開闢新路廊可望紓解塞車，但若僅新增一條一般道路，恐無法回應市民期待，市府不能只想把更多車引到路上，要規畫橫縱相接的大眾運輸網，透過串接公車、捷運，讓市民方便使用大眾運輸。

市府回應，市長也想到這點，已在市政會議指示，後續計畫將搭配周邊交通規畫，並指鐵路地下化及附近工業區土地重劃後，大型車輛可能減少，儘管無法完全掌握變化，但可透過監控流量合理推測，規畫替代道路、設置公車專用道等維護交通。

江南志則說，綠園道路名還未定，實際車道調整程度也須以交通分析決定，未來實質規畫時，將配合整體交通行為改變，調整出最適宜的人車平衡設計；除了這項「綠園道人本軸帶計畫」，另有「既有三大車站站區再造計畫」、「既有車站周邊土地再生計畫」、「新設車站新心計畫」和「路廊周邊土地轉型計畫」共5大旗艦計畫，都會考慮交通發展。

桃園 鐵路地下化

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