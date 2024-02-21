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元宵逛燈會 桃園燈光秀、大型燈組繽紛絢麗

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影

2024桃園燈會今晚點燈，開幕式活動將在南昌森林公園舉行，除了華麗磅礡的燈光展演，還有精彩的舞龍表演、馬戲團和藝人歌手輪番上陣。桃園市觀光旅遊局表示，即日起至3月3日，南昌森林公園與虎頭山創新園區都有各種精采節目，歡迎民眾踴躍前往。

今年的桃園燈會斥資4900萬元打造南昌森林公園、虎頭山創新園區雙展區，分別以創新與傳統元素設計，南昌燈區天天都有絢麗的主題燈光秀及藝術作品展，虎頭山除了有趣的親子互動燈組，還可以感受古代市集、婚禮與廟會的氛圍場景，體驗「有燈有會」的元宵。

觀旅局指出，燈光秀以各種顏色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌，例如綠色代表自然永續、藍紅白閃爍象徵國旗，弧形光束的動態演繹航空城起飛，光束集結於天空則寓意桃園向世界揮手與國際接軌。

開幕式也邀請國立體育大學舞龍隊的「夜光龍」和UNI馬戲團，為活動帶來喜慶歡樂。人氣女團「未來少女 幽靈水晶」與歌手卓義峯也受邀擔任開幕演唱嘉賓。觀旅局表示，燈會期間，南昌燈區每晚都有多組歌手獻唱，虎頭山燈區則有漢服提燈夜遊體驗與傳統雜耍特技，二地的表演都精彩可期

桃園市長張善政表示，今年燈會有國際團隊和桃園宮廟參加，南昌燈區有國際展品與台灣現代燈飾，虎頭山燈區則有比較傳統的燈會。2025年台灣燈會在桃園，希望今年的桃園燈會能帶給大家不一樣的氛圍，也為明年台灣燈會熱身。

觀旅局長周柏吟也說，今年燈會燈光秀內容豐富，燈光搭配音樂，有一快一慢不同的展演方式，每15分鐘展演一次，希望大家喜歡。

桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區除了大型藝術燈組與舞台節目，許多角落還有街頭藝人表演，吸引民眾佇足欣賞。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區除了大型藝術燈組與舞台節目，許多角落還有街頭藝人表演，吸引民眾佇足欣賞。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區除了大型藝術燈組與舞台節目，許多角落還有街頭藝人表演，吸引民眾佇足欣賞。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區除了大型藝術燈組與舞台節目，許多角落還有街頭藝人表演，吸引民眾佇足欣賞。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區燈光秀以各色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影
桃園燈會南昌燈區的大型燈組「飛天交響樂」色彩繽紛，吸引許多民眾拍照打卡。記者陳俊智／攝影

台灣燈會 森林公園

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