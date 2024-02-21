不再與車爭道！竹市海山港路人行環境完工啟用

新竹市海山漁港、那魯灣公園景點附近的海山港路長年寬度不足，屢有人車爭道問題，竹市府去年推動海山港路人行環境改善工程，今天宣布完工啟用。改善完成的海山港路新增附掛型人行步道，兼顧人車分流與景觀再造需求，讓步行環境更加友善。

新竹市海山港路為海水川溪的水防道路，由於可串聯香山區重要的香山車站、那魯灣公園及海山漁港等交通節點與景點，由於道路寬度不足6公尺，過去時常出現行人與自行車騎士前往海山漁港、17公里自行車道時，被迫與汽車爭道的場景，險象環生。

竹市府交通處長倪茂榮說，海山港路位於海水川溪兩側，且僅一側道路串聯西濱公路及中華路五段，道路寬度不足6公尺，故無法拓寬道路，因此市府著手的改善工程是自中華路五段起至海山漁港，沿海水川溪建置2公尺附掛型人行步道、新設座椅等設施。

海山港路改善後的人行空間能與既有水防道路串聯，全長約700公尺，市府也特別在一側的水防道路設置禁止汽、機車進入的警示牌面，有效執行人車分流。

交通處為確保夜間安全，沿棧道同步增設條燈，增加夜間照明，讓前往香山車站、海山漁港、17公里自行車道的行人或自行車都能更加安全；此外，市府也協調交通部公路局同意拆除部分護欄、增設通道，讓行人不用再繞至那魯灣街進入公園。

交通處表示，此次新設的附掛棧道，臨近民眾住家圍牆，考量整體環境，市府積極與沿線居民溝通，居民們也非常感謝市府用心，配合市府改善整體景觀。同時也提醒民眾，該段附掛棧道寬度僅2公尺，行經棧道者請下車牽行自行車，以維護行人安全。